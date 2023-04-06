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От продовольствия до машиностроения: как Россия и Беларусь сотрудничают и помогают друг другу
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг продолжат общение на Заседании высшего совета
Гурманы со всего Екатеринбурга приезжают в магазин, где продают продукты только белорусского производства. Спрос огромный. За этот год в Екатеринбурге продали 30 тонн колбасы и 10 тонн сыра из Беларуси. Товар всегда свежий благодаря налаженной логистике.
Один из главных символов Беларуси зазвучал по-новому.
Двигатели для карьерных самосвалов там собирали еще при Союзе. После цепочка поставок нарушилась. О производстве вспомнили недавно и наладили его за считанные месяцы. Но не по старым чертежам, конечно. Двигатель изобрели с нуля.
Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 12% и достиг почти 43,5 миллиардов долларов. Основа российского экспорта в Беларусь – это сырьевые товары, такие как нефть и продукты перегонки, а также металлы: медь, алюминий и черные. Россия в свою очередь покупает у Беларуси продовольственные товары: мясо, рыбу, молочную продукцию, кроме того, наземный транспорт, мебель, одежду, древесину и изделия из нее.
Пример еще одного сотрудничества России и Беларуси – Научно-производственное объединение «Союзнефтегазсервис». Там обрабатывают огромный массив данных и разрабатывают схему добычи на месторождениях обеих стран.
В рамках
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Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 12% и достиг почти 43,5 миллиардов долларов.
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