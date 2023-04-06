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От продовольствия до машиностроения: как Россия и Беларусь сотрудничают и помогают друг другу

06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От продовольствия до машиностроения: как Россия и Беларусь сотрудничают и помогают друг другу
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг продолжат общение на Заседании высшего совета Союзного государства, сообщает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Гурманы со всего Екатеринбурга приезжают в магазин, где продают продукты только белорусского производства. Спрос огромный. За этот год в Екатеринбурге продали 30 тонн колбасы и 10 тонн сыра из Беларуси. Товар всегда свежий благодаря налаженной логистике.

Один из главных символов Беларуси зазвучал по-новому. Двигатели для БелАЗов теперь собирают в Подмосковье. Теперь самый большой самосвал в мире стал еще мощнее.

«Наверное, самая ожидаемая новинка этого года в сегменте 220 тонн – карьерный самосвал с двигателем российского производства. Производитель находится в городе Коломна», – рассказал заместитель генерального директора компании «БЕЛАЗ» Алексей Грачев.

Двигатели для карьерных самосвалов там собирали еще при Союзе. После цепочка поставок нарушилась. О производстве вспомнили недавно и наладили его за считанные месяцы. Но не по старым чертежам, конечно. Двигатель изобрели с нуля.

Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 12% и достиг почти 43,5 миллиардов долларов. Основа российского экспорта в Беларусь – это сырьевые товары, такие как нефть и продукты перегонки, а также металлы: медь, алюминий и черные. Россия в свою очередь покупает у Беларуси продовольственные товары: мясо, рыбу, молочную продукцию, кроме того, наземный транспорт, мебель, одежду, древесину и изделия из нее.

Пример еще одного сотрудничества России и Беларуси – Научно-производственное объединение «Союзнефтегазсервис». Там обрабатывают огромный массив данных и разрабатывают схему добычи на месторождениях обеих стран.

«Мы анализируем данные, которые получаются в ходе строительства на нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождениях России и Республики Беларусь, выдаем аналитику, готовим для заказчика принятие решений по тем или иным вопросам в ходе разработки месторождений. Это может быть и строительство скважин, и добыча, и интенсификация, и многие другие этапы», – рассказал руководитель IT-проектов НПО «Союзнефтегазсервис» Сергей Косенков.

В рамках Союзного государства России и Беларуси реализуются 28 программ. По ним страны совместно развивают почти все сферы макроэкономической политики, а также налоговое и таможенное законодательство.



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Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 12% и достиг почти 43,5 миллиардов долларов.
 
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