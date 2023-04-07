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Первая леди Зимбабве встретилась с «Союзом женщин Беларуси»

07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Символическая брошь, ваза ручной работы и фирменный шоколад – такой подарочный набор сегодня вручили первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагве на встрече с «Белорусским союзом женщин». Мероприятие проходило в неформальной обстановке, сообщает «МИР 24».

Женщины обсудили важные вопросы, например, гендерное равноправие в обеих странах. Первая леди африканской республики отметила, что в ее стране роль женщины становится все значимей. Например, пост министра обороны и министра информации занимают представительницы слабого пола.

«Одна из целей моего визита – это попробовать объединить женщин Беларуси и Зимбабве, чтобы они работали над тем, что интересует нас всех. Нам нужна общая платформа только для женщин, в рамках которой мы можем делиться знаниями и разной информацией. Это сделает нас сильнее. А сильная женщина – это сильная основа любой семьи и страны», – сказала супруга президента Зимбабве Оксилия Мнангагва.

Женщины договорились создать рабочие группы и разработать дорожную карту, куда войдут конкретные проекты, которые можно адаптировать как в Беларуси, так и в Зимбабве. Также разработают совместную медиаплатформу. Важность такого сотрудничества подчеркнула и председатель «Белорусского союза женщин» Ольга Шпилевская.

«Наши две страны – это страны, которые многое пережили. Есть какие-то общие моменты и у них, и у нас, которые мы переживали. Поэтому очень важно сохранять мир, и в этом мы тоже одинаковые. Мир, стабильность, покой, независимость. Мы говорили о детях, о роли женщины в обществе, о каких-то новых образовательных программах, которые могут быть как для одной, так и для другой стороны», – заявила Ольга Шпилевская.

Оксилия Мнангагва в Беларуси уже второй день. Накануне она посетила медицинский университет, детскую больницу и мемориальный комплекс Хатынь.



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Супруга президента африканской республики и белорусские женщины обсудили гендерное равноправие в обеих странах.
 
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