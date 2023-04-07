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Первая леди Зимбабве встретилась с «Союзом женщин Беларуси»
07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Символическая брошь, ваза ручной работы и фирменный шоколад – такой подарочный набор сегодня вручили первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагве на встрече с «Белорусским союзом женщин». Мероприятие проходило в неформальной обстановке, сообщает «МИР 24».
Женщины обсудили
Женщины договорились создать рабочие группы и разработать дорожную карту, куда войдут конкретные проекты, которые можно адаптировать как в Беларуси, так и в Зимбабве. Также разработают совместную медиаплатформу. Важность такого сотрудничества подчеркнула и председатель «Белорусского союза женщин» Ольга Шпилевская.
Оксилия Мнангагва в Беларуси уже второй день. Накануне она посетила медицинский университет, детскую больницу и мемориальный комплекс Хатынь.
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