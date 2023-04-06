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Проект «Заботливая поликлиника» запустили в Беларуси
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси запустили проект «заботливые поликлиники». Потоки пациентов перераспределили, как и функции некоторых отделов, передает корреспондент Елизавета Проявенко.
Регистратура стала только столом справок. От нее отделили колл-центр и картотеку. Обслуживать людей стали быстрее. Очереди исчезли.
Перераспределили и пациентов. Больные с температурой больше не заражают других в общей очереди. У них свое отделение. Экстренными случаями занимаются в доврачебном кабинете.
Врачей избавили от лишней нагрузки во время приема. Справки и рецепты выписывают в отдельном кабинете. А чтобы ускорить встречу со специалистом, можно записаться на прием онлайн.
«Если вы записались, вы к нам приходите и сразу, минуя все инстанции, всю нашу регистратуру, можете направляться непосредственно на прием к этому врачу. Талончик в этом случае не требуется, карточка тоже не требуется, так как она уже будет в кабинете у врача», – рассказала старший медицинский регистратор 26 поликлиники Минска Наталья Захожая.
«Заботливый» проект уже работает в 12 медучреждениях столицы. В планах подключить все поликлиники страны.
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Проект уже работает в 12 медучреждениях столицы. В планах подключить все поликлиники страны.
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