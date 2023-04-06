Проект «Заботливая поликлиника» запустили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси запустили проект «заботливые поликлиники». Потоки пациентов перераспределили, как и функции некоторых отделов, передает корреспондент Елизавета Проявенко.



Инна Бордак больше не тратит полдня на поход к врачу. Теперь на входе в поликлинику располагается ресепшен. Администратор встречает и направляет в нужное место.

«Надо было отстоять за карточкой, потом надо было за талоном. А сейчас пришел – все вместе. И очереди не особо есть в регистратуру в связи с этими новшествами», – рассказала пациентка Инна Бордак.

Регистратура стала только столом справок. От нее отделили колл-центр и картотеку. Обслуживать людей стали быстрее. Очереди исчезли.

Перераспределили и пациентов. Больные с температурой больше не заражают других в общей очереди. У них свое отделение. Экстренными случаями занимаются в доврачебном кабинете.

«Пациенты, кардиологические особенно, инфаркт, например, гипертонический криз, острое нарушение мозгового кровообращения, они не стоят в очереди общей. Больше стала доступность пациентам талонов к врачу общей практики», – рассказала врач общей практики Юлия Ящук.

Врачей избавили от лишней нагрузки во время приема. Справки и рецепты выписывают в отдельном кабинете. А чтобы ускорить встречу со специалистом, можно записаться на прием онлайн.

«Если вы записались, вы к нам приходите и сразу, минуя все инстанции, всю нашу регистратуру, можете направляться непосредственно на прием к этому врачу. Талончик в этом случае не требуется, карточка тоже не требуется, так как она уже будет в кабинете у врача», – рассказала старший медицинский регистратор 26 поликлиники Минска Наталья Захожая.

«Заботливый» проект уже работает в 12 медучреждениях столицы. В планах подключить все поликлиники страны.