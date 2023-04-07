БелАЭС получила разрешение на энергетический пуск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская АЭС получила разрешение на открытие этапа «энергетический пуск» на втором энергоблоке. Это значит, что на станции могут приступать к постепенному подъему мощности до 40%. Следующий этап – получение лицензии на промышленную эксплуатацию и выход на полную мощность, сообщает «МИР 24».

Специалисты Госатомнадзора Беларуси проверяют не только физические процессы, техническое состояние и системы безопасности. Строгие критерии предъявляются и к оценке персонала.

«Это, можно сказать, неразрывная часть всей ядерной установки. Хоть это и люди, хоть это большой коллектив, но тем не менее их слаженная компетентная работа обеспечивает и будет обеспечивать безопасную эксплуатацию атомной станции», – сказала начальник Госатомнадзора Беларуси Ольга Луговская.

Лицензию на работу БелАЭС нужно будет подтверждать каждый год. А загрузка ядерного топлива и физический пуск состоялись в прошлом году.