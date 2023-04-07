Число фур на границах Беларуси и ЕС приблизилось к трем тысячам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На въезд в страны ЕС из Беларуси – километровые очереди большегрузов. Ситуация напряженная. Белорусские таможенники и пограничники работают в штатном режиме, а службы ЕС не торопятся, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

С одной стороны пункт пропуска Беларуси, с другой – Литвы. Территория между ними не предназначена для ожидания. Но сейчас эта зона заполнена машинами. И легковыми, и грузовыми. Все они направляются в ЕС.

В очереди в пункте пропуска «Бенякони» около 500 грузовиков. Водители превратили свои фуры в мини-дома. Теперь запасаются не только продуктами, есть даже электроплиты и тазики. В долгом ожидании все может пригодиться.

«Раньше за полтора суток заезжали, а сейчас шесть дней. Раньше быстрее было, а сейчас не понимаю почему. Не работали, говорят, компьютеры в Прибалтике», – сказал водитель из Молдовы Виталий Лепадату.

«С той стороны тоже очереди больше стали. В конце недели она, соответственно, растет. Доходит, бывало такое, и до семи километров», – рассказал водитель из Литвы Олег Буряк.

Пропускная способность в «Беняконях» – 250 грузовых и 390 легковых авто в сутки. Но в Таможенном и Погранкомитете Беларуси говорят: сопредельная сторона потоки авто намеренно замедляет.

«В сутки пропущено 120 грузовых автомобилей. Исходя из сказанного, можно судить, что пункт пропуска «Бенякони» не в полном объеме использует свои возможности пропускной способности. Мы можем еще на 50% работать быстрее, если сопредельная сторона будет интенсивно пропускать транспортные средства», – сообщил официальный представитель Лидского пограничного отряда Виктор Борис.

Белорусские службы делают все, чтобы сократить очереди. Однако не могут пропустить машин больше, чем готова принять литовская сторона.

«Ранее литовская сторона в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с белорусскими пограничными таможенными службами по обеспечению бесперебойного работы пункта пропуска», – напомнил начальник таможенного поста «Бенякони» Олег Паращенко.

Скопление фур и в зоне ожидания. Но площадка вмещает всего 250 машин. Для водителей здесь кафе, душ, прачечная. Василий из Молдовы. Возит белорусскую картошку в Польшу. Сейчас приходится делать круг через Литву.

«Для нас здесь дальше получается, намного дальше. Допустим, я еду транзитом, мне на Молдавию ехать, это где-то в пределах 500 километров. Я прибавляю. 500 километров посчитайте. Если ты груженный, то 32-35 литров на 100», – сказал водитель.

Мимо фур проносятся велосипедисты. У них очереди нет. Пара минут, и границу прошли. Это жители литовской деревни. Туры за покупками в Беларусь совершают несколько раз в месяц.

- Мы пять километров где-то за 20 минут едем к таможне.

- И далеко магазин?

- Нет, в Бенякони. Нам от дома семь километров получается или восемь.

- А что покупаете?

- Все подряд. Таблетки берем, хлеб, муку, макароны.

Самые загруженные дни выходные и праздничные. Но водители говорят, эту тенденцию не проследить. На границе у времени свой счет.