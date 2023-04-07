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Турнир курсантов МЧС из Беларуси и России прошел в Минске
07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="447" width="670">
МТРК «Мир»
В Минске прошли соревнования между представителями двух вузов МЧС Беларуси и России, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
На четвертый этаж они «взлетают» без страховки и с лестницей в руках. Это испытание классическая дисциплина в пожарно-спасательном спорте. Отрабатывать ловкость и координацию нужно ежедневно. Белорус Никита Черепко делает это уже на протяжении 13 лет.
С регалиями приехали и соперники. Российский четырехкратный чемпион мира Константин Курганский уверен: решающими могут стать доли секунды. Его личный рекорд в подъеме по штурмовой лестнице – 12, 72 секунды. До мирового не хватает всего 16 сотых.
Выступают в спорте и женщины. Но дисциплины для них немного упрощены. Например, в башне они поднимаются на два этажа ниже мужчин. Этот турнир – тренировка перед большими соревнованиями. Они пройдут в Саранске уже через пару недель.
Площадка турнира уникальная. На ней университет проводит состязания и зимой, и летом. В других странах дисциплины делят по сезонам.
Соревнования проводит и Санкт-Петербургский университет. Каждый год белорусы приезжают к коллегам на рождественский турнир.
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Площадка турнира уникальная. На ней университет проводит состязания и зимой, и летом.
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