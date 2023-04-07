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Турнир курсантов МЧС из Беларуси и России прошел в Минске

07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Турнир курсантов МЧС из Беларуси и России прошел в МинскеМинске" height="447" width="670">
МТРК «Мир»

В Минске прошли соревнования между представителями двух вузов МЧС Беларуси и России, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

На четвертый этаж они «взлетают» без страховки и с лестницей в руках. Это испытание классическая дисциплина в пожарно-спасательном спорте. Отрабатывать ловкость и координацию нужно ежедневно. Белорус Никита Черепко делает это уже на протяжении 13 лет.

«Когда пришел первый раз вообще не понимал, с какой ноги, с какой руки за что браться. А сейчас это уже на автомате, и показываю очень быстро секунды. Месяц назад проходил чемпионат республики, и я стал чемпионом в преодолении стометровой полосы с препятствиями», – рассказал восьмикратный чемпион мира в командном зачете по пожарно-спасательному спорту Никита Черепко.

С регалиями приехали и соперники. Российский четырехкратный чемпион мира Константин Курганский уверен: решающими могут стать доли секунды. Его личный рекорд в подъеме по штурмовой лестнице – 12, 72 секунды. До мирового не хватает всего 16 сотых.

«Каждый бежит лично, но время суммируется, и уже по семи лучшим результатам дается командное место. Белорусы всегда были хорошими и конкурентами, и друзьями. Мы всегда боремся, соперничаем, но только на дорожках», – рассказал четырехкратный чемпион мира в личном зачете по пожарно-спасательному спорту Константин Курганский.

Выступают в спорте и женщины. Но дисциплины для них немного упрощены. Например, в башне они поднимаются на два этажа ниже мужчин. Этот турнир – тренировка перед большими соревнованиями. Они пройдут в Саранске уже через пару недель.

«Женская сборная является одной из сильнейших в мире наравне с Российской Федерацией и Республикой Казахстан. В команду может попасть совершенно любой человек. Это курсант, действующий офицер, рядовой, а также гражданские люди», – отметила капитан женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Ирина Зинович.

Площадка турнира уникальная. На ней университет проводит состязания и зимой, и летом. В других странах дисциплины делят по сезонам.

«Мы вообще единственные в мире, кто проводит соревнования в закрытых помещениях в четырех видах. Это боевое развертывание, эстафета, подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Просто они решили, что им для этого нужен стадион, а мы решили, что нам достаточно легкоатлетического манежа», – рассказал первый заместитель начальника Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Игорь Радьков.

Соревнования проводит и Санкт-Петербургский университет. Каждый год белорусы приезжают к коллегам на рождественский турнир.



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Теги: Минск
 
 
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Площадка турнира уникальная. На ней университет проводит состязания и зимой, и летом.
 
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