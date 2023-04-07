«Моя философия – всем вещам можно дать вторую жизнь»: белоруска – о том, как кастом помогает экологии

«Я нашла у себя старую джинсовку, которую хотела выбросить, и нарисовала на ней рисунок. Мне очень понравилось. Получилось круто. Естественно, сразу выставила свою работу во все соцсети и получила просто колоссальную обратную связь. Все были в восторге!» – делится Татьяна.

Так появились первые клиенты. И пришло понимание: тренд на вторичное использование набирает популярность.

«Люди осознанно к этому подходят. Потому что у всех есть любимые вещи, но мы можем посадить пятно какое-то, случайно сделать затяжку. И ты думаешь: «Моя любимая вещь. Жалко ее выбрасывать». И начинаешь искать решение, что можно с этим сделать», – говорит Татьяна Абдула.

На помощь приходят художники. Красками они могут вдохнуть жизнь практически в любую вещь. Старый папин пиджак по взмаху кисточки кастомайзера превращается в дизайнерскую вещь.

«Сейчас у нас пошла мода на избыточное потребление. Мировые тенденции нам диктуют, что модно сегодня носить, что не модно. Покупаешь себе эту футболку, а завтра смотришь – уже не модная, – рассуждает кастомайзер. – Вот поэтому я и несу в массы свою какую-то небольшую философию, что всем вещам можно давать вторую жизнь».

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«Сейчас трендовый стиль – так называемая «единая линия». Это очень классно как раз для людей с пиджаками, в которых каждый день ходят на работу. И если человеку они уже надоели и хочется чего-то нового, можно расписать», – говорит Татьяна.

Декор пальто, например, будет стоить от 170 белорусских рублей. Это 4500 российских.





«Вот это мое пальто очень древнее. Я, если честно, хотела его уже выбрасывать. Просто не знала, что с ним сделать. Муж говорит: «Таня, у тебя же есть краски». А сейчас на улице ко мне часто подходят люди и спрашивают: «Где вы взяли такую классную вещь?». Я говорю, что сама нарисовала. А дизайнерские пальто сейчас стоят очень больших денег», – делится кастомайзер.





Такой подход устроил многих. В плюсе оказались все: кастомайзер заработал, клиент не расстался с любимой вещью, а планета осталась чистой. Но у некоторых все еще есть опасения – не слишком ли яркой стала старая «обновка»?





«Не все понимают, как носить такую вещь в повседневной жизни. А на самом деле ответ прост: мы рисуем, делаем кастом под человека, показывая его индивидуальность. Поэтому, если вы носите такую одежду, она всегда будет уместна. И всегда будет про вас», – убеждена Татьяна Абдула.