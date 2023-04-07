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«Моя философия – всем вещам можно дать вторую жизнь»: белоруска – о том, как кастом помогает экологии
07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Модное слово «кастомайзер» Татьяна Абдула узнала пару лет назад. Тогда девушка просто искала себе творческое занятие в декрете.
«Я нашла у себя старую джинсовку, которую хотела выбросить, и нарисовала на ней рисунок. Мне очень понравилось. Получилось круто. Естественно, сразу выставила свою работу во все соцсети и получила просто колоссальную обратную связь. Все были в восторге!» – делится Татьяна.
Так появились первые клиенты. И пришло понимание: тренд на вторичное использование набирает популярность.
«Люди осознанно к этому подходят. Потому что у всех есть любимые вещи, но мы можем посадить пятно какое-то, случайно сделать затяжку. И ты думаешь: «Моя любимая вещь. Жалко ее выбрасывать». И начинаешь искать решение, что можно с этим сделать», – говорит Татьяна Абдула.
На помощь приходят художники. Красками они могут вдохнуть жизнь практически в любую вещь. Старый папин пиджак по взмаху кисточки кастомайзера превращается в дизайнерскую вещь.
А еще одежда может стать самой настоящей рекламой. Написал ссылку на блог или яркую цитату – и бесплатно привлекаешь внимание.
«Сейчас трендовый стиль – так называемая «единая линия». Это очень классно как раз для людей с пиджаками, в которых каждый день ходят на работу. И если человеку они уже надоели и хочется чего-то нового, можно расписать», – говорит Татьяна.
Декор пальто, например, будет стоить от 170 белорусских рублей. Это 4500 российских.
Такой подход устроил многих. В плюсе оказались все: кастомайзер заработал, клиент не расстался с любимой вещью, а планета осталась чистой. Но у некоторых все еще есть опасения – не слишком ли яркой стала старая «обновка»?
«Не все понимают, как носить такую вещь в повседневной жизни. А на самом деле ответ прост: мы рисуем, делаем кастом под человека, показывая его индивидуальность. Поэтому, если вы носите такую одежду, она всегда будет уместна. И всегда будет про вас», – убеждена Татьяна Абдула.
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«Моя философия – всем вещам можно дать вторую жизнь»: белоруска – о том, как кастом помогает экологии
В Беларуси тренд на вторичное использование набирает популярность.
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