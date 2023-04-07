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Новая линейка тарифов для бизнеса от МТС: безлимит мобильного интернета, скидки на B2B-сервисы и оборудование

07.04.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Новая линейка тарифов для бизнеса от МТС: безлимит мобильного интернета, скидки на B2B-сервисы и оборудование

МТС запустил новую линейку тарифов «Бизнес S», «Бизнес M» и «Бизнес L» для корпоративных клиентов. Она дает возможность пользоваться безлимитным интернетом и безлимитом минут для звонков коллегам. Кроме того, тарифные планы можно масштабировать за счет добавления дополнительных услуг, а новым абонентам доступны скидки на абонентскую плату, B2B-сервисы и оборудование.

Новая линейка состоит из тарифов «Бизнес S», «Бизнес M» и «Бизнес L». На всех предусмотрены гигабайты мобильного интернета на неограниченной скорости, по завершению которых действует безлимит на скорости до 256 кбит/c. Можно также добавлять номера сотрудников в закрытую группу пользователей, и звонки на них будут бесплатными.

В абонплату тарифа «Бизнес S» включены 200 минут исходящих вызовов внутри сети МТС и 1 ГБ мобильного интернета без ограничения скорости, далее — безлимит на скорости 256 кбит/сек. Стоимость пользования тарифом составляет 9,90 руб. в месяц, а для новых подключений — 7,90 руб. в месяц в течение 12 месяцев.

Абонентам «Бизнес M» предоставляются 400 минут звонков в сети МТС и 5 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, далее — безлимит на скорости 256 кбит/сек. Пользоваться этим тарифом можно за 17,50 руб. в месяц, новым абонентам ­- за 13,50 руб. в месяц в течение года.

Тариф «Бизнес L» предлагает 600 минут звонков в сети МТС и 15 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, далее — безлимит на скорости 256 кбит/сек. Для новых абонентов первые 12 месяцев абонплата составит 17,90 руб. в месяц, далее — 23,90 руб. в месяц.

При желании на любом из трех тарифов новой линейки можно увеличить квоту на мобильный интернет-трафик на неограниченной скорости. Также можно минуты, включенные в пакет как исходящие на номера МТС, преобразовать в пакет минут во все сети или подключить безлимит звонков во все сети. Некоторые услуги предоставляются новым абонентам со скидкой на 12 месяцев.

Также с 6 апреля услуга «Умный безлимит во все сети», действующая на тарифных планах «Умный бизнес 1,2,3,4», переименована на «Безлимит во все сети-бизнес». Она будет доступна и на новой линейке тарифов «Бизнес S», «Бизнес M» и «Бизнес L».

Дополнительно новым абонентам тарифов «Бизнес S», «Бизнес M» и «Бизнес L» предоставляется скидка на услуги B2B-сервисов и платформ от МТС, способствующих развитию бизнеса. Так, услуги сервисов «Бизнес поиск», «Виртуальная АТС» и линейки услуг «Таргетированная SMS-рассылка» будут обходиться дешевле в течение 12 месяцев, а платформы «МТС Коммуникатор» — в течение 6 месяцев. Скидку можно получить по 30 июня. Подробно с B2B-сервисами от МТС можно ознакомиться здесь.

Кроме того, до конца мая новые абоненты тарифов «Бизнес S», «Бизнес M» и «Бизнес L» смогут приобрести оборудование со скидкой. Полный список устройств и действующие в рамках акции цены — здесь.

Подробнее о новых бизнес-тарифах смотрите здесь.

 
 
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МТС запустил новую линейку тарифов «Бизнес S», «Бизнес M» и «Бизнес L» для корпоративных клиентов. Она дает возможность пользоваться безлимитным интернетом и...
 
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