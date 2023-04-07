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Парламентарии Беларуси и России обсудили миграционную политику

07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентарии Беларуси и России обсудили миграционную политику
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Союзном государстве усовершенствуют миграционную политику. Предложениями по работе в этой сфере обменялись парламентарии Беларуси и России, передает «МИР 24».

В числе предложений – создание единого пограничного пространства, усиление материальной базы. Барьеров между Минском и Москвой становится все меньше. Действует соглашение о взаимном признании виз. Сейчас стоит задача оградить страны от проникновения угроз, например, терроризма. И в то же время не нарушить бизнес-связи, перемещение рабочей силы.

«В экономиках не хватает трудовых ресурсов. Поэтому необходимо привлекать эти трудовые ресурсы извне. А для этого необходима, конечно, выверенная миграционная политика. Которая и реализуется и в рамках Союзного государства, и в каждой отдельной стране», – сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Республики Беларусь Сергей Рачков.

«Мы проработали вопрос о координации действий спецслужб. В это непростое время наши спецслужбы, наши силовые структуры готовы к отражению террористических атак. Очень много сделано, но предстоит сделать также очень много», – отметил депутат Парламентского собрания союза Беларуси и России, депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Красов.

Концепцию миграционной политики утвердили в ноябре 2021 года на Высшем госсовете Союзного государства.



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В числе предложений – создание единого пограничного пространства, усиление материальной базы.
 
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