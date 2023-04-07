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Парламентарии Беларуси и России обсудили миграционную политику
07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Союзном государстве усовершенствуют миграционную политику. Предложениями по работе в этой сфере обменялись парламентарии Беларуси и России, передает «МИР 24».
В числе предложений – создание единого пограничного пространства, усиление материальной базы. Барьеров между Минском и Москвой становится все меньше. Действует соглашение о взаимном признании виз. Сейчас стоит задача оградить страны от проникновения угроз, например, терроризма. И в то же время не нарушить бизнес-связи, перемещение рабочей силы.
«В экономиках не хватает трудовых ресурсов. Поэтому необходимо привлекать эти трудовые ресурсы извне. А для этого необходима, конечно, выверенная миграционная политика. Которая и реализуется и в рамках Союзного государства, и в каждой отдельной стране», – сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Республики Беларусь Сергей Рачков.
Концепцию миграционной политики утвердили в ноябре 2021 года на Высшем госсовете Союзного государства.
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В числе предложений – создание единого пограничного пространства, усиление материальной базы.
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