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Встреча российских футболисток с белорусскими в товарищеском матче закончилась ничьей

08.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встреча российских футболисток с белорусскими в товарищеском матче закончилась ничьей. Матч состоялся в Минске. Счет игры 0:0.

Полузащитница сборной России Алсу Абдуллина не смогла реализовать 11-метровый удар на 71-й минуте. Теперь команды сыграют еще раз – 10 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Уралу» в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. У победителей голы забили Ибраима Сиссе на 32-й минуте и Фаниль Сунгатулин на 72-й, у спартаковцев отличился Кейта Бальде на 49-й.



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Теги: Минск
 
 
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Команды сыграют еще раз 10 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
 
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