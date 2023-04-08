Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встреча российских футболисток с белорусскими в товарищеском матче закончилась ничьей. Матч состоялся в Минске. Счет игры 0:0.

Полузащитница сборной России Алсу Абдуллина не смогла реализовать 11-метровый удар на 71-й минуте. Теперь команды сыграют еще раз – 10 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.