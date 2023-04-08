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Пасхальные яйца пополнили коллекцию сельского музея в Беларуси
08.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Тысячелетние традиции праздника: в белорусском поселке Сопоцкин к католическим пасхальным праздникам расписывают яйца. В работе мастерицы используют опыт местных поколений. Техника внесена в список нематериального наследия Беларуси, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Работа над праздничными украшениями начинается за пару месяцев. Заготавливают и настаивают особую краску. В основе – кора дуба и ольхи. К ней добавляют ржавые гвозди. Они придают смеси глубокий черный оттенок.
Яйца к Пасхе варят. А для коллекции или сувениров содержимое выдувают. Но главное здесь узор. У каждого мастера он свой. Антонина Лукьяновна занимается писанками около 50 лет. Мастерство передалось по наследству.
«Воск должен быть горячим, раскаленным, иначе он не будет писать. Он очень быстро застывает. Поэтому быстро туда-сюда надо мелькать. Совал туда гвоздик, и назад, и быстренько сюда ставить», – рассказала Антонина Юрченя.
Как только узор закончен, яйцо на сутки погружают в краску и снимают воск. Так и получают рисунок.
«У меня цветочек любимый этот, еще от мамы остался. Как маргариточка, ромашечка».
Всего в местном музее около двух тысяч разукрашенных яиц. Есть картонные, хрустальные, фарфоровые и деревянные. Лариса Касицкая тоже начинала с росписи воском, а потом нашла свой стиль. Узор на пасхальных яйцах нацарапывает острым предметом, так получаются драпанки.
«Вначале я использовала пилочку, потом шило. Потом нашла скребок, а теперь купила резцы по дереву. Первое яйцо на страусиной скорлупе. Это очень сложно. Скорлупа такая твердая, железная, мозоли на руках были», – сказала Лариса Касицкая.
В коллекции драпанок куриные, гусиные и страусиные яйца. Последние настолько большие, что на них художник рисует и образы святых.
«Пишу я эти иконы во время Великого поста. Прежде чем приступить к написанию лика, я иду в храм, исповедуюсь. Беру благословение, и тогда только приступаю к написанию икон. И, конечно, по мере возможности стараюсь соблюдать пост», –рассказала художница
В поселке Сопоцкин есть и особо ценные экспонаты. Этому куриному яйцу-писанке 23 года. А страусиному в технике «драпанка» – около 30 лет.
Еще одним нематериальным культурным наследием Беларуси являются вербные букеты. Католики отметили вербное воскресенье неделю назад. А завтра его празднуют православные верующие.
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Местные мастерицы создают из натуральной краски и куриных яиц настоящие произведения искусства.
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