Пасхальные яйца пополнили коллекцию сельского музея в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Тысячелетние традиции праздника: в белорусском поселке Сопоцкин к католическим пасхальным праздникам расписывают яйца. В работе мастерицы используют опыт местных поколений. Техника внесена в список нематериального наследия Беларуси, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Работа над праздничными украшениями начинается за пару месяцев. Заготавливают и настаивают особую краску. В основе – кора дуба и ольхи. К ней добавляют ржавые гвозди. Они придают смеси глубокий черный оттенок.

«Мы идем к Пасхе. Это у нас светлый праздник. Черная, это то, что траурные дни, но это еще и, может быть, черный цвет плодородия», – пояснила заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром Анна Голубцова.

Яйца к Пасхе варят. А для коллекции или сувениров содержимое выдувают. Но главное здесь узор. У каждого мастера он свой. Антонина Лукьяновна занимается писанками около 50 лет. Мастерство передалось по наследству.

«Воск должен быть горячим, раскаленным, иначе он не будет писать. Он очень быстро застывает. Поэтому быстро туда-сюда надо мелькать. Совал туда гвоздик, и назад, и быстренько сюда ставить», – рассказала Антонина Юрченя.

Как только узор закончен, яйцо на сутки погружают в краску и снимают воск. Так и получают рисунок.

«У меня цветочек любимый этот, еще от мамы остался. Как маргариточка, ромашечка».