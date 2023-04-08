Только своими силами: белорусские синоптики изменили формат работы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Независимый прогноз: теперь белорусские метеорологи в своей работе опираются только на собственные данные, без информации из соседних стран. Как составляют погодные сводки, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Прибор для измерения количества выпавших осадков немного похож на арт-объект. Дождь и снег попадают в объемный сосуд, а датчики передают данные на метеостанцию. Каждый метеодатчик знает погоду здесь и сейчас лучше любого приложения в смартфоне. Таких станций в Беларуси – больше 60-ти. На каждой всегда есть дежурный метеоролог.

«Здесь измеряют основные метеорологические параметры, а именно – направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферные явления, дальность видимости, облачность. Каждые три часа делаем наблюдения и передаем их. Ну а за экстренными так называемыми атмосферными явлениями производится ежеминутное наблюдение техниками», – рассказывает начальник метеостанции «Воложин» Сергей Трус.

После «досье» на погоду отправляют синоптикам в Минск. Прогнозирование – как высшая математика: сравнить и проанализировать нужно не только данные с метеостанций Беларуси, но и из соседних стран. А фронты и циклоны перемещаются каждую минуту.

«Чтобы качественно спрогнозировать погоду, данных только с твоей территории недостаточно никому. И это не только проблема Беларуси. Если данные Беларуси будут отсутствовать, будет плохо всему миру, потому что это будет белое пятно, эти данные будут усредняться, ошибка будет расти, и ухудшатся прогнозы погоды во всем мире», – подчеркивает начальник службы метеорологических прогнозов Татьяна Четырко.

С прошлого года европейские коллеги перестали напрямую передавать метеоинформацию белорусским синоптикам. Из-за этого изменился формат работы. Теперь ориентир – на открытые международные ресурсы. Прогноз стал немного короче – с десяти до семи суток. Составляют его своими силами. Со сводками помогают россияне.

«В рамках наших двусторонних соглашений с Российской Федерацией мы начали наращивать сотрудничество и увеличивать потихоньку объем синоптической информации, которая к нам от россиян поступает», – отмечает начальник службы международного сотрудничества и связей с общественностью Белгидромета Андрей Коробчук.

В гидрометеорологии Россия и Беларусь разрабатывают союзные программы. Уже начали составлять новую – на очередную пятилетку.