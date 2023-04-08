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Только своими силами: белорусские синоптики изменили формат работы
08.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Независимый прогноз: теперь белорусские метеорологи в своей работе опираются только на собственные данные, без информации из соседних стран. Как составляют погодные сводки, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Прибор для измерения количества выпавших осадков немного похож на арт-объект. Дождь и снег попадают в объемный сосуд, а датчики передают данные на метеостанцию. Каждый метеодатчик знает погоду здесь и сейчас лучше любого приложения в смартфоне. Таких станций в Беларуси – больше 60-ти. На каждой всегда есть дежурный метеоролог.
После «досье» на погоду отправляют синоптикам в Минск. Прогнозирование – как высшая математика: сравнить и проанализировать нужно не только данные с метеостанций Беларуси, но и из соседних стран. А фронты и циклоны перемещаются каждую минуту.
С прошлого года европейские коллеги перестали напрямую передавать метеоинформацию белорусским синоптикам. Из-за этого изменился формат работы. Теперь ориентир – на открытые международные ресурсы. Прогноз стал немного короче – с десяти до семи суток. Составляют его своими силами. Со сводками помогают россияне.
В гидрометеорологии Россия и Беларусь разрабатывают союзные программы. Уже начали составлять новую – на очередную пятилетку.
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С прошлого года европейские коллеги перестали напрямую передавать метеоинформацию.
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