Страны Содружества присоединились к «Тотальному диктанту»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сергей Фадеичев/ТАСС

В этом году столицей «Тотального диктанта» стал Нижний Тагил. В проверке грамотности там приняли участие порядка трех тысяч человек. Как проходит акция в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

КАЗАХСТАН

В Казахстане «Тотальный диктант» пишут в 13 городах. В каждом регионе открыты по три-четыре площадки. В этом году страна лидирует по количеству мест, где можно проверить свои знания русского языка. Количество участников организаторы пока уточняют.

В Алматы, например, 13 площадок, а в Астане акцию организовали в четырех местах. В бизнес-центре «Москва» собрались больше 50 человек. Среди участников – люди разных возрастов и профессий. Самому младшему 10, старшему за 80. Казахстанцы активно присоединяются к написанию диктанта и на онлайн-платформе.

«Это мой третий год участия в тотальном диктанте. Мне удалось улучшить свой уровень, свою грамотность, я прогрессировал. Надеюсь, в этом году у меня получится отличный результат», – говорит житель Астаны Иван Нехаев.

КЫРГЫЗСТАН

В этом году «Тотальный диктант» в Бишкеке прошел в пятый раз. Но несколько лет из-за пандемии мероприятие не проводилось. Для написания диктанта организаторы подготовили сразу четыре аудитории в одной из столичных школ и на нескольких факультетах Кыргызско-Российского Славянского университета.

Среди пожелавших принять участие – школьники, студенты, горожане. Всего около 200 человек. По мнению специалистов, текст был интересным и в меру сложным. На написание ушло около 30 минут. Писали его жители столицы Кыргызстана точно такими же фирменными ручками, какими пишут сегодня диктант во всем мире.

«Через некоторое время, зайдя на сайт – мы рассчитываем, что в Бишкеке это будет примерно 14-16 апреля – участники смогут узнать свою оценку, после чего мы организуем церемонию награждения. Отличники – я очень надеюсь, что они будут в Бишкеке – получат от нас специальные благодарственные письма и дипломы отличников», – рассказал координатор проекта «Тотальный диктант» в Бишкеке Василий Дамов.

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ТАДЖИКИСТАН

После двухлетнего перерыва, который был сделан из-за пандемии, Таджикистан снова присоединился к «Тотальному диктанту». Акция проходит в трех городах: Душанбе, Худжанде и Турсунзаде. Свои знания сегодня проверяют более 300 человек. В столице открыты три площадки. Российский центр культуры и науки принял более 80 человек разных профессий: врачи, экономисты, фрилансеры, школьники. «Диктатор» Саид Сангин – русскоязычный поэт Таджикистана.

«Каждый год писала географический и экологический диктант. Теперь решила попробовать свои силы в знании русского языка. Русский язык действительно могучий, он объединяет всех, объединяет разные народы», – отмечает учитель Екатерина Дон.

АРМЕНИЯ

Тотальный диктант в Ереване проходил на площадке Русского дома. В этом году проверить знание языка решили 25 человек, в основном это школьники и студенты местных русскоязычных учебных заведений. В роли чтеца выступили известные в Армении филологи Аршак Саркисян и Татьяна Дронская. Участников в сравнении с прошлым годом было немного. Диктант в этом году совпал с Пасхой, и в праздничный день присутствовать смогли не все желающие.

БЕЛАРУСЬ

Город Жодино, известный на весь мир своими автогигантами «БелАЗ», сегодня присоединился к международной акции русского языка. В Центральной городской библиотеке собрались школьники, их родители и пожилые люди со всех уголков страны. Возраст организаторы не ограничивали. Профессии тоже разные. А вот условие для всех одно – ручка и бланк для текста.

На диктант – 60 минут. За это время участникам запускают видео, где автор текста читает его. Потом под диктовку читает местный филолог, и еще раз видео с автором – для проверки ошибок.

«В этом году автором уникального текста стал Василий Авченко. Текст посвящен путешественнику, российскому ученому Владимиру Арсеньеву. Текст уникальный, содержит много оборотов, много знаков препинания», – рассказала филолог Анна Михирева.

«Я врач, работаю в науке сейчас. На эту акцию прихожу уже много лет. Мне нравится проверять свою грамотность, насколько она утрачивается с годами», – сказала участник диктанта Ольга Синякова.