Белорусский дизайнер наладил выпуск предметов быта из природного камня

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Графический дизайнер переехал из белорусского города в заброшенную деревню, открыл свое дело и создает экологичную сантехнику. Как камни превратить в деньги, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Идея для бизнеса родилась в горах Армении. Там Станислав и решил привычный камень превращать в полезные вещи. Но уже в белорусской деревне. Главное, выбрать правильные инструменты. 90% всех работ делает болгаркой. Остальное перфоратором и строительным феном.

«Сложность в весе камня. Я не ожидал, что камни будут такие тяжелые. И это нужно было повернуть, развернуть. Ты начинаешь резать, а тут плюс опыта было мало. И приходилось все это на глаз», – рассказал Станислав Егоров.

Каменному хобби уже три года. За это время мастер создал больше сотни раковин. Это основные заказы, они же самые сложные. На один такой предмет уходит несколько дней. А вот мыльницу сделает за час. В списке товаров есть дозаторы для ванной, стаканы и кухонная посуда.

«Камни были на участке у нас дома. Из них делал. Люблю природу, ходил в походы. Идешь в поход в лес и ты подмечаешь: на опушке лежит камень. В данный момент я уже покупаю», – сказал ремесленник.

Во дворе мини-музей: речной камень, кварц, мрамор, травертин, гранит, окаменелое дерево. Срок службы таких материалов больше 100 лет.