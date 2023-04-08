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Белорусский дизайнер наладил выпуск предметов быта из природного камня

08.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский дизайнер наладил выпуск предметов быта из природного камня
 МТРК «Мир»

Графический дизайнер переехал из белорусского города в заброшенную деревню, открыл свое дело и создает экологичную сантехнику. Как камни превратить в деньги, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Идея для бизнеса родилась в горах Армении. Там Станислав и решил привычный камень превращать в полезные вещи. Но уже в белорусской деревне. Главное, выбрать правильные инструменты. 90% всех работ делает болгаркой. Остальное перфоратором и строительным феном.

«Сложность в весе камня. Я не ожидал, что камни будут такие тяжелые. И это нужно было повернуть, развернуть. Ты начинаешь резать, а тут плюс опыта было мало. И приходилось все это на глаз», – рассказал Станислав Егоров.

Каменному хобби уже три года. За это время мастер создал больше сотни раковин. Это основные заказы, они же самые сложные. На один такой предмет уходит несколько дней. А вот мыльницу сделает за час. В списке товаров есть дозаторы для ванной, стаканы и кухонная посуда.

«Камни были на участке у нас дома. Из них делал. Люблю природу, ходил в походы. Идешь в поход в лес и ты подмечаешь: на опушке лежит камень. В данный момент я уже покупаю», – сказал ремесленник.

Во дворе мини-музей: речной камень, кварц, мрамор, травертин, гранит, окаменелое дерево. Срок службы таких материалов больше 100 лет.

«Этот камень подойдёт для раковины, так как цвет очень хороший, бежевый. Камни поменьше можно опускать на аксессуары: мыльница, дозатор, стаканчик, но надо еще смотреть по форме».

Любым камням здесь находят применение. Мелкими посыпают дорожки возле дома, а треснувшие раковины оставляют для пруда. Изделия из камня идут не только на продажу. В доме Станислава Егорова немало предметов, сделанных для семьи. На творчество вдохновляет жена, дает советы.

«Кто-то хочет, чтобы было больше выемок, больше вмятин, больше натурального камня, трещинок. А кому-то, наоборот, даже микротрещин чтобы не было. Мы подбираем, стараемся, чтобы и форма была более классическая, и не было таких изъянов», – объяснила Олеся Егорова.

Каменное хобби в деревне никому не мешает. Соседей не много, до ближайшего жилого дома больше 500 метров.

Каменные предметы быта из деревни Дунайчицы пользуются спросом не только в Беларуси. Такие раковины и посуду хотят иметь и российские заказчики.



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В списке товаров – раковины, дозаторы для ванной, стаканы, кухонная посуда.
 
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