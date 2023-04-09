|
Снова чемпионы: команда Лукашенко выиграла любительский турнир по хоккею
09.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси победила в республиканском турнире, передает «МИР 24».
Матч со сборной Минской области получился непростым. Счет открыл один из лидеров команды президента и экс-игрок сборной Беларуси Андрей Костицын. Развить успех помог Александр Лукашенко результативной передачей. Еще один ассистентский балл он заработал в конце третьего периода. Сын президента Николай забросил две шайбы. Победа 6:4.
После церемонии награждения болельщики по традиции получили мягкие игрушки от команды президента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В решающем матче дружина президента одолела сборную Минской области со счетом 6:4.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)