Снова чемпионы: команда Лукашенко выиграла любительский турнир по хоккею

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси победила в республиканском турнире, передает «МИР 24».

Матч со сборной Минской области получился непростым. Счет открыл один из лидеров команды президента и экс-игрок сборной Беларуси Андрей Костицын. Развить успех помог Александр Лукашенко результативной передачей. Еще один ассистентский балл он заработал в конце третьего периода. Сын президента Николай забросил две шайбы. Победа 6:4.

«Сложно выиграть, еще сложнее подтвердить это звание. Уровень становится с каждым годом все сложнее. Все сильнее команды становятся, и играть с каждым годом становится тяжелее», – сказал нападающий команды президента Артем Каркоцкий.

После церемонии награждения болельщики по традиции получили мягкие игрушки от команды президента.