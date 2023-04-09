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Снова чемпионы: команда Лукашенко выиграла любительский турнир по хоккею

09.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Снова чемпионы: команда Лукашенко выиграла любительский турнир по хоккею
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Хоккейная команда президента Беларуси победила в республиканском турнире, передает «МИР 24».

Матч со сборной Минской области получился непростым. Счет открыл один из лидеров команды президента и экс-игрок сборной Беларуси Андрей Костицын. Развить успех помог Александр Лукашенко результативной передачей. Еще один ассистентский балл он заработал в конце третьего периода. Сын президента Николай забросил две шайбы. Победа 6:4.

«Сложно выиграть, еще сложнее подтвердить это звание. Уровень становится с каждым годом все сложнее. Все сильнее команды становятся, и играть с каждым годом становится тяжелее», – сказал нападающий команды президента Артем Каркоцкий.

После церемонии награждения болельщики по традиции получили мягкие игрушки от команды президента.



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В решающем матче дружина президента одолела сборную Минской области со счетом 6:4.
 
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