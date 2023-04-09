Белорусские католики отмечают Пасху

Освящать корзины с атрибутами праздника – традиция. Накануне прихожане приносили куличи, творожные пасхи и яйца, окрашенные в красный цвет. Их верующие дарят друг другу, как символ Воскресения Христова. Самый распространенный атрибут – шоколадный заяц. У католиков он символизирует плодородие.

«Мы семьей готовимся к празднику заранее: готовим куличи с детками. Подготавливаем различный декор все вместе, дружной семьей», – рассказывает прихожанка Татьяна Корогвич.

Пасхальный огонь символизирует свет. В костелах зажигают особую свечу – пасхал. Частичку этого огня раздают всем верующим.

«Молимся, чтобы в мире был мир, здоровье, чтобы все было хорошо. Благодать получаешь, хорошее настроение». «У меня были определенные обстоятельства, после которых моя вера стала крепче и сильнее. Это связано со здоровьем моим личным». «С этого святого дня, с Воскресения Христова, человек становится чуть-чуть добрее, чуть-чуть нежнее, чуть-чуть милостивее», – говорят прихожане.

Католическая церковь – вторая по количеству верующих в Беларуси. Католиками здесь себя называют около полутора миллионов человек, это 15 % населения страны.