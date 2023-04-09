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Белорусские католики отмечают Пасху

09.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские католики отмечают Пасху
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Светлую Пасху отмечают католики Беларуси – сначала на службе в костеле, а после в кругу семьи. Католицизм – вторая по величине религиозная конфессия в стране. Она насчитывает около 1,5 миллионов верующих. Больше всего их в Гродненской области. О традициях католической Пасхи рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В костелах Беларуси многолюдно. Католическую Пасху отмечают во всех городах страны. На молитву в храмы верующие приходят семьями.

Освящать корзины с атрибутами праздника – традиция. Накануне прихожане приносили куличи, творожные пасхи и яйца, окрашенные в красный цвет. Их верующие дарят друг другу, как символ Воскресения Христова. Самый распространенный атрибут – шоколадный заяц. У католиков он символизирует плодородие.

«Мы семьей готовимся к празднику заранее: готовим куличи с детками. Подготавливаем различный декор все вместе, дружной семьей», – рассказывает прихожанка Татьяна Корогвич.

Пасхальный огонь символизирует свет. В костелах зажигают особую свечу – пасхал. Частичку этого огня раздают всем верующим.

«Молимся, чтобы в мире был мир, здоровье, чтобы все было хорошо. Благодать получаешь, хорошее настроение». «У меня были определенные обстоятельства, после которых моя вера стала крепче и сильнее. Это связано со здоровьем моим личным». «С этого святого дня, с Воскресения Христова, человек становится чуть-чуть добрее, чуть-чуть нежнее, чуть-чуть милостивее», – говорят прихожане.

Католическая церковь – вторая по количеству верующих в Беларуси. Католиками здесь себя называют около полутора миллионов человек, это 15 % населения страны.



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Католицизм – вторая по величине религиозная конфессия в стране.
 
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