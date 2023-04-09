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Белорусские католики отмечают Пасху
09.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Светлую Пасху отмечают католики Беларуси – сначала на службе в костеле, а после в кругу семьи. Католицизм – вторая по величине религиозная конфессия в стране. Она насчитывает около 1,5 миллионов верующих. Больше всего их в Гродненской области. О традициях католической Пасхи рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В костелах Беларуси многолюдно. Католическую Пасху отмечают во всех городах страны. На молитву в храмы верующие приходят семьями.
Освящать корзины с атрибутами праздника – традиция. Накануне прихожане приносили куличи, творожные пасхи и яйца, окрашенные в красный цвет. Их верующие дарят друг другу, как символ Воскресения Христова. Самый распространенный атрибут – шоколадный заяц. У католиков он символизирует плодородие.
«Мы семьей готовимся к празднику заранее: готовим куличи с детками. Подготавливаем различный декор все вместе, дружной семьей», – рассказывает прихожанка Татьяна Корогвич.
Пасхальный огонь символизирует свет. В костелах зажигают особую свечу – пасхал. Частичку этого огня раздают всем верующим.
Католическая церковь – вторая по количеству верующих в Беларуси. Католиками здесь себя называют около полутора миллионов человек, это 15 % населения страны.
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Католицизм – вторая по величине религиозная конфессия в стране.
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