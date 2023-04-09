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Эффективный маркетинг, история бизнеса на красоте и личная боль, которая стала стартапом: новости бизнеса за 3-9 апреля 2023 года

09.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Эффективный маркетинг, история бизнеса на красоте и личная боль, которая стала стартапом: новости бизнеса за 3-9 апреля 2023 года

Стратегия, любовь к сотрудникам и недвижимость в Дубае. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В 2022 году в Дубае было продано на 80% недвижимости больше, чем годом ранее. Всего объем продаж составил 57 млрд долларов. И, по прогнозам экспертов, 2023 год может стать тоже рекордным. Как правило, недвижимость в Дубае приобретают не столько для жизни, сколько для заработка и инвестиций. «Про бизнес» решил узнать о ценах и нюансах этого экзотического рынка. Мнением поделились инвестиционный эксперт, основатель агентства недвижимости ULO Михаил Уложенко и управляющий партнер HABIBI Real Estate Мария Широчина.

Полезное для бизнеса

Растущий бизнес обычно делает ставку на маркетинг, стараясь привлечь как можно больше новых клиентов. Чтобы о компании и ее продукте узнали, все средства хороши, особенно, если они точно попадают в целевую аудиторию. Мы пообщались с Сергеем Христофоровым, основателем компании «Домашний кулинар», которая занимается производством теста для быстрого приготовления пельменей и других продуктов. Узнали, как сервис таргетированных SMS-рассылок от МТС помог бизнесу за две недели нарастить продажи на 30%.

Бизнес без стратегии и планирования, безусловно, обречен. Святослав Бирюлин, член советов директоров ряда международных компаний, эксперт бизнес-школы LEAD IT в области стратегии видел множество бизнесов, которые из-за этого умирали. Собрали несколько интересных цитат эксперта.

Ведущий российский эксперт в сфере HR-Tech, руководитель сервиса Hаppy Job Алексей Клочков много лет помогает компаниям налаживать мотивацию сотрудников и знает, что те, кто наплевательски относится к работникам, всегда проигрывает. Позиция руководителя «Я тебе плачу деньги — иди работай» не просто устарела — она губительна для бизнеса. Выяснили, как тогда получить вовлеченный персонал.

Истории бизнеса

«Хотела показать людям скрытые возможности их тела», — говорит основательница и руководитель студии эстетики в Гомеле «Beauty Terra» Евгения Каменева о причинах ухода в бизнес. А еще она очень хотела освободиться от рамок и ограничений государственного учреждения, в котором работала. За год студия выросла от «все сама» до 6 человек в штате. Теперь здесь проводят обучение, а в планах — открытие филиалов в других городах и даже странах. Про особенности и сложности этого бизнеса — в нашей статье.

Все началось с поиска подходящего способа изучения английского. А в результате родилось приложение для практики разговорного английского языка Govar. Его основатель Денис Яценко уверен, что благодаря этому сервису возможно достаточно быстро улучшить свои разговорные навыки языка и завести друзей в разных странах. Читайте о том, как и зачем появился проект.

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Теги: Гомель
 
 
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Стратегия, любовь к сотрудникам и недвижимость в Дубае. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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