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Лукашенко поздравил генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева с 75-летием
09.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 75-летием генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, сообщает пресс-служба главы государства.
Белорусский лидер отметил, что СНГ своим развитием в значительной степени обязано
Он также добавил, что юбиляр является большим профессионала своего дела, который нацелен на обеспечение всяческого развитии руководимой им организации.
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Белорусский лидер отметил, что СНГ своим развитием в значительной степени обязано действующему руководителю организации.
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