Лукашенко поздравил генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева с 75-летием

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 75-летием генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер отметил, что СНГ своим развитием в значительной степени обязано действующему руководителю организации .

«Во многом благодаря вашим усилиям и выдвигаемым инициативам СНГ продолжает динамично развиваться, обеспечивая условия для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества стран-участниц», – отметил Лукашенко.

Он также добавил, что юбиляр является большим профессионала своего дела, который нацелен на обеспечение всяческого развитии руководимой им организации.