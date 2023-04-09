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Православные Беларуси празднуют Вербное воскресенье
09.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздничные службы в честь Вербного воскресенья прошли в православных храмах Беларуси. А многочисленные католики, проживающие в стране, уже отмечают Пасху. О христианских праздниках рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Возле минского Свято-Духова кафедрального собора – очередь. Такая картина – и у других православных храмов страны. Люди пришли освятить главный символ праздника – ветви вербы. Небольшие букеты делают сами или покупают в церкви.
Альтернатива иерусалимским пальмовым ветвям – верба – в Беларуси весной зацветает первой. В праздничном букете три ветви – в честь святой Троицы. Символ надежды, новой жизни и радости.
Освящение вербы – только часть праздника. После нее прихожане собираются в храмах.
«Хочется, чтобы был на земле мир, покой и радость. Чтобы у всех были радостные лица, чтобы никто и никогда ничего не боялся. И всегда, чтобы у всех все хорошо было», – говорит прихожанка собора Татьяна Лебедкина .
Свой праздник в воскресенье отмечают и белорусские католики.
Большая часть белорусов – около 80% – исповедует православие, 15% – католичество. В стране чтут традиции предков и передают их молодому поколению.
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Этот день открывает самую строгую неделю перед Пасхой.
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