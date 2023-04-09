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Православные Беларуси празднуют Вербное воскресенье

09.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Православные Беларуси празднуют Вербное воскресенье
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздничные службы в честь Вербного воскресенья прошли в православных храмах Беларуси. А многочисленные католики, проживающие в стране, уже отмечают Пасху. О христианских праздниках рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Возле минского Свято-Духова кафедрального собора – очередь. Такая картина – и у других православных храмов страны. Люди пришли освятить главный символ праздника – ветви вербы. Небольшие букеты делают сами или покупают в церкви.

Альтернатива иерусалимским пальмовым ветвям – верба – в Беларуси весной зацветает первой. В праздничном букете три ветви – в честь святой Троицы. Символ надежды, новой жизни и радости.

«Я традиционно ежегодно покупаю эти букетики. Во-первых, отношу знакомой женщине, которая не может ходить, я ее навещаю. Потом на дачу обязательно, в спальню и гостиную», – рассказывает прихожанка собора Татьяна Салтан.

Освящение вербы – только часть праздника. После нее прихожане собираются в храмах.

«Самая большая служба – это божественная литургия, на которой мы совершаем преломление хлеба, это называется «пресуществление святых даров». После божественной литургии мы совершаем молебствие», – объясняет клирик Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Владимир.

«Хочется, чтобы был на земле мир, покой и радость. Чтобы у всех были радостные лица, чтобы никто и никогда ничего не боялся. И всегда, чтобы у всех все хорошо было», – говорит прихожанка собора Татьяна Лебедкина .

Свой праздник в воскресенье отмечают и белорусские католики. У них Пасха. Торжества начались ночью. Во всех храмах прошли службы. Каждый унес с собой частичку пасхала – символ огня, который зажегся в сердце Христа после распятия и чудесного воскрешения.

«Благодать получаешь, настроение. Идешь домой с настроением». «Я уверена: важно понимать, что такое Пасха. Это воскрешение души, возобновление», – говорят прихожане костела.

Большая часть белорусов – около 80% – исповедует православие, 15% – католичество. В стране чтут традиции предков и передают их молодому поколению.



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