Православные Беларуси празднуют Вербное воскресенье

Возле минского Свято-Духова кафедрального собора – очередь. Такая картина – и у других православных храмов страны. Люди пришли освятить главный символ праздника – ветви вербы. Небольшие букеты делают сами или покупают в церкви.

Альтернатива иерусалимским пальмовым ветвям – верба – в Беларуси весной зацветает первой. В праздничном букете три ветви – в честь святой Троицы. Символ надежды, новой жизни и радости.

«Я традиционно ежегодно покупаю эти букетики. Во-первых, отношу знакомой женщине, которая не может ходить, я ее навещаю. Потом на дачу обязательно, в спальню и гостиную», – рассказывает прихожанка собора Татьяна Салтан.

Освящение вербы – только часть праздника. После нее прихожане собираются в храмах.

«Самая большая служба – это божественная литургия, на которой мы совершаем преломление хлеба, это называется «пресуществление святых даров». После божественной литургии мы совершаем молебствие», – объясняет клирик Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Владимир.

«Хочется, чтобы был на земле мир, покой и радость. Чтобы у всех были радостные лица, чтобы никто и никогда ничего не боялся. И всегда, чтобы у всех все хорошо было», – говорит прихожанка собора Татьяна Лебедкина .

Свой праздник в воскресенье отмечают и белорусские католики. У них Пасха . Торжества начались ночью. Во всех храмах прошли службы. Каждый унес с собой частичку пасхала – символ огня, который зажегся в сердце Христа после распятия и чудесного воскрешения.

«Благодать получаешь, настроение. Идешь домой с настроением». «Я уверена: важно понимать, что такое Пасха. Это воскрешение души, возобновление», – говорят прихожане костела.

Большая часть белорусов – около 80% – исповедует православие, 15% – католичество. В стране чтут традиции предков и передают их молодому поколению.