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Россиянка Хромачева и белоруска Шиманович выиграли в паре турнир WTA в Боготе

09.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россиянка Ирина Хромачева и белоруска Ирина Шиманович одержали победу в парном разряде в финале турнира WTA в Боготе (Колумбия), передает «МИР 24».

Хромачева и Шиманович обыграли Оксану Калашникову из Грузии и Катажину Питер из Польши со счетом 6:1, 3:6, 10:6. Матч продолжался 1 час 11 минут.

Хромачевой 27 лет, она на 111 месте в парном рейтинге WTA, 25-летняя Шиманович на 149-й позиции.

Ранее россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Мэдисон Киз на турнире WTA в Чарльстоне (США). В полуфинале Касаткина встретится с Онс Жабер из Туниса.



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Хромачева и Шиманович обыграли Оксану Калашникову из Грузии и Катажину Питер из Польши.
 
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