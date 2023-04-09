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Россиянка Хромачева и белоруска Шиманович выиграли в паре турнир WTA в Боготе
09.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россиянка Ирина Хромачева и белоруска Ирина Шиманович одержали победу в парном разряде в финале турнира WTA в Боготе (Колумбия), передает «МИР 24».
Хромачева и Шиманович обыграли Оксану Калашникову из Грузии и Катажину Питер из Польши со счетом 6:1, 3:6, 10:6. Матч продолжался 1 час 11 минут.
Хромачевой 27 лет, она на 111 месте в парном рейтинге WTA, 25-летняя Шиманович на 149-й позиции.
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Хромачева и Шиманович обыграли Оксану Калашникову из Грузии и Катажину Питер из Польши.
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