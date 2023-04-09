Россиянка Хромачева и белоруска Шиманович выиграли в паре турнир WTA в Боготе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россиянка Ирина Хромачева и белоруска Ирина Шиманович одержали победу в парном разряде в финале турнира WTA в Боготе (Колумбия), передает «МИР 24».

Хромачева и Шиманович обыграли Оксану Калашникову из Грузии и Катажину Питер из Польши со счетом 6:1, 3:6, 10:6. Матч продолжался 1 час 11 минут.

Хромачевой 27 лет, она на 111 месте в парном рейтинге WTA, 25-летняя Шиманович на 149-й позиции.