Нетворкинг на конференциях: как получить максимум пользы для бизнеса от общения на ивентах

Источник материала: ProBusiness





Для чего предпринимателю ходить на бизнес-конференции? Полезная информация и контакты. Тот самый нетворкинг, о котором все говорят и которым почти никто не умеет пользоваться. Страх перед знакомствами и общением с новыми людьми заставляет тихонько стоять в стороне и ждать, пока кто-то подойдет к тебе сам. Но это глупо и неэффективно. Пользы для бизнеса от таких походов не будет. Поэтому в преддверии самого масштабного события года от команды «Про бизнес» — HI-TECH FORUM: EVOLUTION — рассказываем о правилах нетворкинга на конференциях. Опытом с нами делится автор первого в Беларуси курса по нетворкингу , эксперт в коммуникациях и построении сообществ Дмитрий Рожков.

27 апреля 2023 года ждем вас в Falcon Arena в Минске. Вас ждут 13 спикеров, сотни участников и 8 часов полезного контента.

Генеральный партнер форума — лидер цифрового банкинга в Беларуси





Технологический партнер форума — А1

Дмитрий Рожков

Автор первого в Беларуси курса по нетворкингу, эксперт в коммуникациях и построении сообществ

— Каждый день проходят десятки разноплановых мероприятий: конференции, форумы, мастер-классы, тренинги и семинары, выставки, творческие встречи и другие ивенты, которые объединяют людей по общим интересам и целям.

На каждом из этих мероприятий есть множество интересных людей, которые могут качественно повлиять на жизни друг друга, но большинство из них этого даже не осознают, действуют интуитивно и ситуативно. Мало кто задумывается, что процесс нетворкинга должен быть максимально управляемым, с четко поставленными целями, ведь все инвестируют в этот процесс свои ресурсы: энергию, время, деньги.

Сегодня мы поговорим о правилах нетворкинга на конференциях, чтобы вы поняли, как это можно делать эффективно и с пользой для всех участников общения.

Что такое бизнес-нетворкинг

Давайте сначала синхронизируемся по определению понятия «нетворкинг».

Нетворкинг — это искусство установления и поддержания взаимовыгодных контактов и связей для более быстрого достижения своих личных или профессиональных целей.

Также, нетворкинг — это один из главных инструментов, который помогает расширить свой круг общения, установить новые деловые/личные связи и получить больше возможностей для бизнеса и жизни в целом.

И конференции являются отличным местом для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, установить контакты.





Перед тем, как перейти к правилам нетворкинга непосредственно на конференциях, я перечислю тезисно несколько важных пунктов, которые вам нужно знать до их посещения:

0. Шаг номер 0 — это ответ на вопрос «ЗАЧЕМ я собираюсь тратить свои ресурсы на посещение конференции?» Ответ важно сформулировать, как минимум, абстрактно, но чем конкретнее он будет, тем лучше.

1. У вас должны быть сформулированы конкретные цели, которые вы будете преследовать на мероприятии и ваша главная задача — их достичь. Цели могут быть количественные или качественные. Все зависит от ваших запросов и целей.

2. Вам нужно продумать аватар целевой аудитории, с которой собираетесь контактировать, а, возможно, даже определить конкретных людей, с кем важно познакомиться. Для этого нужно понимать интересующие вас критерии в людях (сфера деятельности, должности, интересы, цели, возможно связи или другие ресурсы, которыми они обладают и вам важно ими обменяться). При этом важно быть самим полезными для этих людей.

3. У вас должна быть хорошо проработана самопрезентация, а желательно не одна, так как ситуации и люди вам будут встречаться разные. Вы должны быть готовы к различным вариантам развития событий.

4. Подготовьте заранее место для заметок о новых контактах, чтобы потом применить их в случае продолжения общения.

5. Хорошенько выспитесь, наберитесь сил и энергии, ведь вам предстоит очень энергозатратный процесс.

6. Позитивно настройтесь на участие в мероприятии и общение с другими людьми. Поставьте себе установку, что все с вами хотят знакомиться и расширять социальный капитал. Это вам поможет лучше и уверенне себя чувствовать.

7. Заранее продумайте свой образ и его цепляющий триггер, который будет привлекать внимание других людей. Это может быть что угодно: аксессуар, деталь одежды, шляпа или брошка, платок или браслет и т.д.

Правила нетворкинга на бизнес-конференциях

Итак, перейдём к правилам нетворкинга на конференциях.

1. Приходите пораньше и войдите в коммуникационный тонус через знакомство с рандомными людьми. Это вас подготовит к общению с нужными людьми и вы будете «разогреты».

2. Будьте проактивными. Не стоит ждать, пока кто-то придет к вам, — подходите и знакомьтесь с новыми людьми самостоятельно.

3. Задавайте вопросы. Спрашивайте об их бизнесе, интересах и целях на конференции. Это поможет установить более глубокий контакт и поддерживать диалог.

4. Будьте вежливы и внимательны к другим людям. Показывайте интерес к другим участникам конференции и не говорите только о себе. Обязательно замечайте в людях что-то классное и делайте им комплименты. Люди любят, когда им уделяют качественное внимание.





5. У вас должны быть «в загашнике» фразы-айсбрекеры, которые будут помогать «растопить лёд» между вами и новыми контактами. Это своеобразные «открывашки» в общении. Часто ими могут быть заранее подготовленные вопросы, через которые легко начинается общение или комплименты.

6. Фиксируйте в заметках важную и интересную информацию о ваших собеседниках. Она вам пригодится, когда вы будете делать повторные контакты.

7. В полной мере используйте возможности на перерывах, обедах и кофе-брейках в зависимости от ваших целей. Это самая благоприятная и располагающая обстановка для нетворкинга. Там в абсолютном большинстве все люди открыты к общению и готовы знакомиться, ведь у многих из вас цели совпадают — это новые контакты для бизнеса, работы или жизни.

8. Если вы испытываете волнение перед тем, как подойти и познакомиться, то представьте, что если вы сделаете первым шаг на встречу к общению, то поможете другим людям избежать трудностей в этом вопросе, ведь в той или иной степени все чувствуют себя так же как и вы.

9. Управляйте разговором и всегда помните, что у вас есть цели. Лучше всего иметь подготовленные вопросы, чтобы вы могли как будто брать интервью у нового знакомого и постпенно выяснять релевантность вашего общения. Если вы этого не будете делать, то за вас обязательно это сделают другие и будут добиваться в первую очередь своих целей.

Вопросы могут быть следующие: Какая идея или цели привели вас на эту конференцию?

Чем занимается ваша компания?

Какую роль вы играете в своей компании?

Какое направление в вашей сфере является наиболее интересным для вас в данный момент?

Какие инструменты и методологии используете в работе?

Что думаете по поводу выступления спикеров? Кто вам больше понравился и почему?

Какие вы любите посещать конференции или мероприятия?

Какие у вас хобби/увлечения?

9. Обменивайтесь после общения не только телефонами, но и соцсетями. Так вы сможете узнать больше о людях и лучше поймете, стоит ли вам продолжать общение.

10. Будьте внимательны и заботливы по отношению к другим. Это всегда поощряется благодарностью и комплиментами, что очень утепляет разговоры и восприятие.

11. Если есть возможность задавать вопросы спикерам в микрофон — обязательно используйте ее. Это получится своеобразный магнит-маркетинг. Вы можете получить возможность, чтобы вас заметили и услышали все участники конференции. Это классная возможность быстро и коротко заявить о себе и задать вопрос, ответ на который должен быть полезен большинству сидящих в зале. Такие вопросы лучше продумывать заранее. Это позволит экономить энергию, так как люди начнут подходить к вам сами, если получат пользу от ваших действий. Также иногда на мероприятиях внедряют формат «открытого микрофона» на заданную тему. Тоже обязательно используйте эту возможность.

12. Со всеми, с кем вы обменялись контактами, обязательно повторно спишитесь через день-два. Это позволит вам начать строить отношения с новыми знакомыми.





Ошибки бизнес-нетворкинга

Также стоить отметь ошибки, которые участники часто допускают в нетворкинге на конференциях:

1. Не подготовились заранее, не изучили темы спикеров и участников конференции, не продумали план действий. Это усложняет потенциальные коммуникации и точки соприкосновения с другими участниками.

2. Слишком быстро перемещаются в пространстве, забывают про качество и глубину коммуникации.

3. Фокус на продажах, вместо теплоты и внимания в общении. Такие люди ориентируются только на продвижение себя или своего бизнеса, вместо установления отношений и гармоничного узнавания потенциальной взаимной выгоды.

4. Избегание контактов с незнакомыми людьми.

5. Не сохранение новых контактов.

6. Приход со знакомыми людьми на мероприятие и общение только с ними.

И помните, что эффективность нетворкинга зависит только от вас.