|
О чем пишут мировые СМИ: коронация Карла III и новый завод Tesla в Шанхае
10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К коронации Карла III разработали новый эмодзи. Он основан на короне святого Эдуарда и будет появляться в социальных сетях при использовании хэштегов, связанных с торжественной церемонией, сообщает
Компания Tesla откроет новый «мега-завод» в Шанхае, способный производить до 10 тысяч изделий Megapack в год. Изделия представляют собой большие батареи, используемые для хранения энергии в промышленных масштабах, сообщает
В Астане стартовал Чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. В нем принимают участие более 400 спортсменов из 22 стран, сообщает
В Беларуси планируют построить деревню для айтишников. Место выбрано в Жабинковском районе, сообщает
В Туркменистане ожидается аномальная жара. По прогнозам, 12-13 апреля температура превысит +40 градусов Цельсия, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К коронации Карла III в Великобритании создали новый эмодзи. В Шанхае откроют мега-завод Tesla.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)