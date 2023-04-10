О чем пишут мировые СМИ: коронация Карла III и новый завод Tesla в Шанхае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К коронации Карла III разработали новый эмодзи. Он основан на короне святого Эдуарда и будет появляться в социальных сетях при использовании хэштегов, связанных с торжественной церемонией, сообщает CNN . Также стали известны другие детали – так, служба начнется в 11 часов утра по местному времени и будет намного короче, чем в 1953 году. Королевская чета проедет по более короткому маршруту в современном дилижансе «Бриллиантовый юбилей», оснащенном амортизаторами, системой отопления и кондиционером.

Компания Tesla откроет новый «мега-завод» в Шанхае, способный производить до 10 тысяч изделий Megapack в год. Изделия представляют собой большие батареи, используемые для хранения энергии в промышленных масштабах, сообщает Reuters . Производство планируют начать во втором квартале 2024 года. По словам представителей компании, аккумуляторы Megapack смогут удовлетворить растущий спрос на хранение энергии во всем мире. Десять тысяч Megapack эквивалентны примерно 40 гигаватт-часам хранения энергии.

В Астане стартовал Чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. В нем принимают участие более 400 спортсменов из 22 стран, сообщает «Казахстанская правда» . В число участников вошли представители Казахстана, Китая, Японии, Индии, Монголии, Ирана, Южной Кореи и других государств. В каждом виде борьбы разыгрывается 10 комплектов медалей. Всего предусмотрено 30 весовых категорий.

В Беларуси планируют построить деревню для айтишников. Место выбрано в Жабинковском районе, сообщает БелТА . На участке площадью 6 га могут разместить около 30 частных домов. Местные власти отметили, что Жабинковский район считается экологически чистым, при этом имеет выгодное географическое положение и хорошую транспортную доступность. Благодаря этим свойствам район выбрали для реализации проекта по созданию IT-деревни.