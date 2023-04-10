ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем пишут мировые СМИ: коронация Карла III и новый завод Tesla в Шанхае

10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К коронации Карла III разработали новый эмодзи. Он основан на короне святого Эдуарда и будет появляться в социальных сетях при использовании хэштегов, связанных с торжественной церемонией, сообщает CNN. Также стали известны другие детали – так, служба начнется в 11 часов утра по местному времени и будет намного короче, чем в 1953 году. Королевская чета проедет по более короткому маршруту в современном дилижансе «Бриллиантовый юбилей», оснащенном амортизаторами, системой отопления и кондиционером.

Компания Tesla откроет новый «мега-завод» в Шанхае, способный производить до 10 тысяч изделий Megapack в год. Изделия представляют собой большие батареи, используемые для хранения энергии в промышленных масштабах, сообщает Reuters. Производство планируют начать во втором квартале 2024 года. По словам представителей компании, аккумуляторы Megapack смогут удовлетворить растущий спрос на хранение энергии во всем мире. Десять тысяч Megapack эквивалентны примерно 40 гигаватт-часам хранения энергии.

В Астане стартовал Чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. В нем принимают участие более 400 спортсменов из 22 стран, сообщает «Казахстанская правда». В число участников вошли представители Казахстана, Китая, Японии, Индии, Монголии, Ирана, Южной Кореи и других государств. В каждом виде борьбы разыгрывается 10 комплектов медалей. Всего предусмотрено 30 весовых категорий.

В Беларуси планируют построить деревню для айтишников. Место выбрано в Жабинковском районе, сообщает БелТА. На участке площадью 6 га могут разместить около 30 частных домов. Местные власти отметили, что Жабинковский район считается экологически чистым, при этом имеет выгодное географическое положение и хорошую транспортную доступность. Благодаря этим свойствам район выбрали для реализации проекта по созданию IT-деревни.

В Туркменистане ожидается аномальная жара. По прогнозам, 12-13 апреля температура превысит +40 градусов Цельсия, сообщает Turkmenportal. Также будут наблюдаться сильный ветер и пыльные бури. Эксперты пояснили, что жара придет с территории Ирана. Рекордные температуры связаны с зоной низкого давления над Каспийским морем. Уже 14 апреля произойдет резкое похолодание.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К коронации Карла III в Великобритании создали новый эмодзи. В Шанхае откроют мега-завод Tesla.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянка Хромачева и белоруска Шиманович выиграли в паре турнир WTA в Боготе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика