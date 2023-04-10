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Нерестовый запрет на ловлю рыбы вступил в силу в Беларуси

10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нерестовый запрет на ловлю рыбы вступил в силу в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси вступают ограничения на ловлю щуки и судака в рыболовных угодьях. Так в стране сохраняют популяцию. Сейчас у этих особей период нереста. Другую рыбу ловить можно, но по правилам. Одна удочка или спиниг, один крючок. Инспекторы по охране природы усилили охрану и выходят в рейды к водоемам, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Первая весенняя рыбалка для Владимира закончилась, не успев начаться. Браконьера поймали, как только он подошел к воде. Ловить рыбу хотел без удочки и снастей. А запрещенными в период нереста способом. С острогой и заходом в воду. Для суда это отягчающие обстоятельства.

«На остроге десять зубьев, соответственно, происходит накалывание, и благодаря вот этим зубьям рыба не сходит с крючка. Тут у него есть костюм, который он планировал надеть, соответственно, на острогу еще надевается черенок, чтобы дальше доставать эту рыбу, поэтому мы, можно сказать, предупредили факт незаконной добычи», – пояснил инспектор.

А этот горе-браконьер и вовсе отказался от улова, увидев инспекторов. Щуку в кусты, а сам бежать. Как итог – остался без рыбы и денег. Штраф составит 1443 белорусских или около 40-ка тысяч российских рублей.

«Особь довольно большого размера, ему удалось ее добыть руками, вес ее составил 5,2 килограмма», – рассказал начальник оперативного отдела Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира Алексей Сырцов.

Одними из первых на нерест идут щука и судак. После другие виды рыб. Навредить популяции в этот период очень легко, поэтому важно соблюдать правила ловли.

Во время нереста рыба подходит очень близко к берегу. И чтобы ей не мешать, рыбачить можно только днем, не заходя в воду и одной удочкой или спиннингом. Ловить рыбу в сети в Беларуси вообще запрещено. Кто нарушает правила, становится браконьером.

За нерестилищем инспекторы следят с воды, суши и воздуха. Ставят фотоловушки, проверяют сети. А на разведку отправляют дрон. Так в засаде сидеть не нужно, и каждый метр водных угодий перед глазами.

«Здесь наиболее такие интересные места нерестилищ щуки и, соответственно, нарушители тоже в эти места приходят. С квадрокоптера удобно это делать незаметно, и есть возможность зафиксировать на видео», – отметил специалист.

Период запрета продлится до конца мая на юге страны и начала июня на севере. В инспекции говорят: рыбаки знают о запретах, но некоторые намеренно их не соблюдают. Надеются, что нарушение никто не заметит. Так в этом году поймали уже больше 70-ти злоумышленников.



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Инспекторы по охране природы усилили охрану и выходят в рейды к водоемам.
 
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