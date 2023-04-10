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Белорусская Лида – средневековые замки, легендарный квас и центр спасения животных

10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская Лида – средневековые замки, легендарный квас и центр спасения животных
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

Лиде в этом году исполнится 700 лет. У районного центра есть и культурные, и промышленные бренды, которые широко известны за пределами страны. А гости города увозят с собой не только впечатления, но и, например, смесь для блинчиков и вкусный квас. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала, чем знаменита Лида.

Смотрите в этом выпуске программы «Евразия. Регионы»:

  • Посетим визитную карточку города – замок XIV века. Узнаем, как делали кирпичи в Средние века и какие уникальные артефакты хранит древняя кастель.
  • Попробуем легендарный лидский квас. Классический, темный, с клюквой на светлой основе для летнего сезона и плотный с печеным яблоком для зимы. Как на предприятии сохраняют традиции и не боятся экспериментировать со вкусами? И правда ли, что квас – здоровая альтернатива популярным газировкам?
  • Побываем на производстве самой популярной муки в Беларуси. Как на заводе следят за качеством зерна и в каких странах любят белорусские макароны?
  • Отправимся в гости к пушистым обитателям единственного в стране Центра спасения животных. Как печатают протезы для четвероногих и в чем суть социального проекта реабилитации особенных детей с помощью особенных животных?


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Чем знаменит город Лида, расположенный в западной части Беларуси, смотрите в программе «Евразия. Регионы».
 
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