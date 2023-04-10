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Белорусская Лида – средневековые замки, легендарный квас и центр спасения животных
10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лиде в этом году исполнится 700 лет. У районного центра есть и культурные, и промышленные бренды, которые широко известны за пределами страны. А гости города увозят с собой не только впечатления, но и, например, смесь для блинчиков и вкусный квас. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала, чем знаменита Лида.
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Чем знаменит город Лида, расположенный в западной части Беларуси, смотрите в программе «Евразия. Регионы».
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