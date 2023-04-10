Белорусская Лида – средневековые замки, легендарный квас и центр спасения животных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лиде в этом году исполнится 700 лет. У районного центра есть и культурные, и промышленные бренды, которые широко известны за пределами страны. А гости города увозят с собой не только впечатления, но и, например, смесь для блинчиков и вкусный квас. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала, чем знаменита Лида.

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