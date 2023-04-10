Лукашенко и Шойгу обсудили гарантии безопасности Беларуси и подготовку союзной группировки войск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Стороны обсудили подготовку союзной группировки войск, а также подняли вопрос гарантии безопасности Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что западные страны забыли о гарантиях безопасности в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия, а соглашения, в том числе и об экономической безопасности, были нарушены. Поэтому Минск и Москва будут разрабатывать новый межгосударственный документ в области обороны. Это то, о чем президенты двух стран говорили накануне в Москве.

«Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство», – заявил Лукашенко.

Беларусь предоставила союзной группировке войск тренировочную базу, а занятия проводят инструкторы-офицеры двух стран.

«Предоставлены пять полигонов на территории Беларуси. Они оборудованы, оснащены. Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки», – отметил Шойгу.