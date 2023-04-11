«Жена сказала: „Я не узнаю тебя“». Как бывший врач разозлился на обилие скидочных карт и создал приложение, которое решает эту проблему

Источник материала: ProBusiness



Андрей Дыленок, CEO СartaMe. Фото предоставлены героем статьи.

Этот продукт мог бы и не появиться, если бы несколько лет назад врач Андрей Дыленок не захотел решить проблему с множеством пластиковых скидочных карт. Как человек действия, он постарался не только создать удобный сервис, но и избавить мир от излишнего пластика (просто вспомните, сколько карт лояльности у вас в кошельке). Так появился проект CartaMe , который планирует развиваться не только в Беларуси, но и во всем мире. «Про бизнес» узнал, как появилась идея, какие проблемы есть у проекта и на какой стадии развития он сейчас находится.

«Решение напрашивалось само собой»

— Я учился в Минском государственном Медицинском институте, прошел клиническую ординатуру по специальности «травматолог-ортопед». 5 лет работал в детском отделении РНПЦ травматологии и ортопедии.

Но в 2001 году ушел в бизнес, основал компанию, которая занимается производством, импортом и оптовой торговлей детскими игрушками. Она продолжает работать самостоятельно, но я уделяю этому направлению мало времени, сосредоточившись на развитии нового проекта.

Я всегда был недоволен количеством пластиковых карт лояльности, которые не помещаются в кошелек. Их постоянно забываешь, оставляешь в машине и не можешь нормально получить скидку при покупках. Решение напрашивалось само собой: нужен один код, личный код покупателя, который будет давать возможность покупать со скидками. В этом коде должна быть зашита вся информация обо мне, чтобы всякий раз не заполнять анкеты в магазинах. И этот код лучше разместить в мобильном приложении, так как смартфон всегда со мной.

Когда в очередной раз, не получив скидку из-за отсутствия карты лояльности, я возмутился, жена мне сказала: «Я не узнаю тебя — возмущаешься неустройством мира и ничего не предпринимаешь». И я решил заняться решением этого вопроса и реализовать свое видение.

Вначале созданием приложения начал заниматься сам, обратившись в одну из компаний-разработчиков. Но быстро понял, что мне нужен партнер с хорошим IT-опытом. Спросил совета у друзей и знакомых, и один из них меня познакомил с Виктором Шипаловым. Так в конце 2017 года и образовался наш тандем: на базе моей идеи мы сформировали видение проекта — от визуализации мобильного приложения до стратегии развития. Я обеспечил финансирование проекта и общую организацию работ, а Виктор занялся технической разработкой.

Первые шаги и расширение команды

Мы назвали проект CartaMe, и к концу 2018 года создали прототип мобильного приложения, так называемый MVP. В то время у нас в приложении было только два пользователя — я и Виктор.



Слева направо: Дмитрий Фицнер, Андрей Дыленок, Виктор Шипалов.

Мне удалось по личным каналам представить приложение нескольким крупным ретейлерам. Руководители наших первых партнеров — прогрессивные и с новаторским взглядом на бизнес менеджеры — в качестве эксперимента согласились интегрировать наше приложение в их программы, управляющие лояльностью.

Первые интеграции длились довольно долго и осуществлялись непросто, но нам удалось все сделать. Так в приложении CartaMe при полном отсутствии пользователей появились первые партнеры — 3 крупные сети супермаркетов и гипермаркетов. Окрыленные этим техническим успехом, мы решили, что нам нужен сотрудник для привлечения пользователей в приложение и новых партнеров-ретейлеров.

Так в конце 2019 года у нас в команде появился Дмитрий Фицнер. В 2020 году мы привлекли в приложение CartaMe 30 тысяч пользователей и довели число наших партнеров до 10.

Первые сложности

В процессе работы столкнулись с рядом технических ограничений, связанных с особенностями конструкции сервера приложения, которые не позволяли нам быстро масштабироваться. Кроме того, у нас не было монетизации: для пользователей скачивание было бесплатное, и партнеров интегрировали также бесплатно… Поэтому приняли решение сделать полноценное приложение, наполнив его нужными и ретейлу, и пользователям функциями.



Так выглядел MVP. Фото: tech.onliner.by, предоставлено героем статьи.

Приложение сделали к середине 2021 года, тогда же начали сотрудничество с одним из банков и VISA, размещая наш CartaMe ID на банковскую карту. В результате получить скидку и сделать платеж стало возможно с помощью одной банковской карты, которую можно заказать прямо в приложении и получить бесплатно с доставкой на дом. По итогам 2021 года VISA наградила нашу совместную с банком карту званием «Бренд Года» среди банковских карточных продуктов.



Награда от VISA: CartaMe — лучший ко-брендовый карточный продукт года.

В течение 2022 года мы серьезно доработали наше приложение в его технической части, и теперь его можно масштабировать без ограничений — наш сервер легко обрабатывает огромные массивы маркетинговой информации и любое количество обращений пользователей за доли секунды.

В январе 2023 года выпустили на рынок мобильное приложение СartaMe Loyalty — простую и недорогую систему лояльности для малого и среднего бизнеса, работающую в смартфоне продавца и использующую ID пользователей приложения CartaMe для предоставления скидок покупателям. Это стоит от 10 $ до 15 $ за один торговый объект.

Что у нас сейчас

На данный момент мы полностью закончили разработку программного комплекса, с технической стороны наш замысел полностью завершен. Сделали все, о чем мечтали с самого начала.

На разработку этого продукта потребовалось 4 года и серьезные инвестиции — уже несколько сотен тысяч долларов. Первоначально это были мои собственные деньги, далее мы привлекли в проект инвесторов-единомышленников (Сбербанк Беларусь, а затем частного инвестора), которые дали нам не только деньги, но и свои знания и опыт, обогатив и, по сути, сформировав нашу экспертизу во многих областях.

Когда начали продвигать MVP, то из-за отсутствия какого-либо опыта не учли ряд факторов, в результате приложение не скачивалось, блокировалось маркетами, тормозило при использовании и зависало. Мы выявили причины этих проблем и разобрались, как их устранить и избежать в будущем.





Так и выросла наша экспертиза — на собственном опыте. Вы нигде не найдете инструкцию, как сделать новое для рынка решение и перечисление ошибок и способов их избежать. Только в процессе создания можно усовершенствовать продукт и сделать его действительно хорошим. Все это мы учли в новой версии приложения, сделав его легким и быстрым.

В итоге мы имеем:

1. Приложение CartaMe с единым идентификатором покупателя СartaMe ID для всех программ лояльности, а также информацией о магазинах-партнерах, их товарах, скидках и многом другом. Это приложение и есть «цифровой паспорт покупателя», заменяющий скидочные пластиковые карты. Приложение может работать с бесконечно большим числом партнеров и пользователей в любом количестве стран.

2. Приложение CartaMe Loyalty — простая, недорогая и эффективная программа лояльности для малого и среднего ретейла, работающая на базе CartaMe ID.

3. Банковскую карту, объединяющую дисконт и оплату в одно действие. Уже запущена ко-брендинговая партнерская программа с одним из крупных банков.

Оба приложения переведены на 6 языков (русский, английский, польский, румынский, узбекский, казахский) и уже доступны для скачивания на рынках 5 стран (Беларусь, Молдова, Польша, Узбекистан, Казахстан).

Клиенты и партнеры

Нашим главным клиентом является пользователь приложения CartaMe. Сейчас в системе более 100 тысяч пользователей из Беларуси и их количество постоянно растет.

63% — женская аудитория.

Также у нас 21 партнер с более чем двумя тысячами магазинов по всей стране.

Почему мы назвали наше решение «цифровой паспорт покупателя»? Логика простая: ведь у нас нет отдельного паспорта для поездки в разные страны. «Где же мой паспорт для Турции, дорогая? Для Польши есть, для Литвы — вот он, для Испании — есть, а где же для Турции?! Ты не видела его случайно?». Это было бы смешно.

В ближайшее время у нас появятся первые партнеры в других странах — это будут ведущие ретейлеры, лидеры рынка. В результате пользователь нашего приложения, прибыв в страну, где есть CartaMe, сможет сразу получать скидки и бонусы от местных ретейлеров-партнеров. А магазины, время их работы, товары и цены в незнакомом городе пользователь найдет на карте внутри приложения.





Ковид никак не повлиял на нашу работу, а вот санкции несколько замедлили наше развитие в Беларуси и привели к смене банка-партнера.

Как о нас узнают

Мы протестировали аналоговые каналы (наружная реклама, POS-материалы и т.п.) и сделали вывод, что в нашей сфере они не работают.

Так что продвигаем через цифровые каналы, особенно любим работать с блогерами. А происходит это так: мы просим блогеров снять сюжет в магазинах наших партнеров, где показывается, как работает система. В итоге получается win-win-win ситуация: у нас увеличивается количество пользователей, ретейлер-партнер получает рекламу на аудиторию блогера, а блогер — интересный контент для своей аудитории на тему разумных покупок.

В месяц сотрудничаем с 3−5 белорусскими блогерами. Также используем таргетинг и контекстную рекламу. Всего на продвижение тратим несколько тысяч долларов в месяц.

«Мы сможем избавить мир от пластиковых карт»

На рынке достаточно много продуктов, которые предлагают на первый взгляд похожие услуги. Это мобильные приложения, которые агрегируют фотографии карт лояльности. Даже ваша Галерея в смартфоне справится с этой задачей не хуже любого приложения, ведь здесь можно легко создать соответствующий альбом и поместить туда фото всех карт лояльности. Однако вам придется сначала получить эти карты у ретейлера, затем их сфотографировать, найти на кассе нужную фотографию среди множества. А еще можно столкнуться с ситуацией, когда ретейлер не предоставляет скидку по фотографии карты, либо не позволяет списать накопленные бонусы.

Также нашим конкурентом являются банковские ко-брендовые программы. Однако они, как правило, предлагают кэшбек у ограниченного числа ретейлеров взамен их программы лояльности, что не всегда выгодно покупателю, ведь сумма кэшбэка, как правило, меньше суммы скидки по программе лояльности ретейлера.

Однако все эти продукты не решают проблему количества карт лояльности и уменьшения пластика на планете. Развивая наше решение, мы сможем избавить мир от пластиковых карт, улучшить покупательский опыт и экологическую ситуацию.