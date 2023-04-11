Стандартная или «умная»: какую кассу выбрать предпринимателю?

Источник материала: ProBusiness

С начала 2023 года торговля и сфера услуг живут по новым правилам. С принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 647/11 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» предприниматели обязаны использовать в своей работе кассовое оборудование. В этом материале мы рассматриваем представленные на рынке решения и помогаем выбрать оптимальное.

Со вступлением новой редакции постановления в силу кассовое суммирующее оборудование необходимо даже при передвижной или сезонной торговле на ярмарках или оказании выездных услуг. Документ разрешает использовать традиционный кассовый суммирующий аппарат или программную кассу.

Вести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства позволяет любой из этих вариантов. Различия заключаются в стоимости приобретения и эксплуатации, а также в дополнительных возможностях — от подключения необходимого оборудования до интеграции с товароучетными системами.

Привычные кассовые аппараты обеспечивают прием платежей, фиксацию всех совершенных операций в фискальной памяти, выдачу фискальных чеков. Но если, например, предприниматели хотят принимать не только наличные, но и банковские карты, приобретать платежный терминал нужно отдельно.

Программная касса — это специальное программное обеспечение, которое может превратить в кассовый аппарат любое совместимое устройство. Его можно установить даже на смартфон. Для полноценной работы остается лишь подключить средство контроля оператора (СКО) для передачи данных в налоговую.

Выбор поставщиков программных касс на рынке достаточно широк. Свои варианты предлагают даже мобильные операторы — в частности, А1 с решением « Smart-касса ».

«Smart-касса» от А1 относится к устройствам «3 в 1»: она включает в себя кассовый аппарат, принтер для печати чеков и POS-терминал, который позволяет принимать пластиковые карты любых типов (бесконтактные, с чипом и с магнитной полосой) всех существующих в стране платежных систем. Кроме банковских карт «Smart-касса» позволяет рассчитать покупателя наличными, через приложение «Оплати» или с применением сертификатов.

«Smart-касса» от А1 может работать в автономном режиме — до семи дней, сохраняя в памяти информацию о не менее чем 4000 кассовых документов. Кроме того, устройство формирует необходимые кассовые отчеты и может интегрироваться с любой товароучетной системой.

Чек о проведенной операции можно либо распечатать на бумажном носителе, либо отправить покупателю в электронном виде. В самом чеке можно применить процентные и суммовые скидки и надбавки, ввести наименование товара или услуги, добавить рекламную информацию. Все необходимые сведения о каждом платеже получает и МНС: передача происходит в режиме реального времени через мобильную сеть А1. Данные передаются в зашифрованном виде, что позволяет обеспечить безопасность транзакций.

Для отправки данных и загрузки обновлений «Smart-касса» оформляется в рамках предложения «Своё решение.Компакт». А до 30 июня 2023 г. действует акция: при новом подключении и приобретении устройства «Smart-касса» от А1 можно получить годовую скидку в размере 40% на абонентскую плату по предложению «Своё решение.Компакт».

Для подключения «Smart-кассы» от А1 не обязательно обращаться в офис компании: достаточно заполнить заявку на сайте. Далее нужно приобрести само оборудование (это можно сделать в том числе в рассрочку до 24 месяцев — в любом офисе А1 или в интернет-магазине компании с доставкой по удобному адресу). И, наконец, обратиться в свой банк для оформления услуги эквайринга.

Кстати, об эквайринге: преимуществом решения от А1 является широкий выбор банков, с которыми можно заключить этот договор. Сегодня в этом списке — девять крупных белорусских банков, ориентированных на обслуживание бизнес-клиентов и, соответственно, предлагающих наиболее выгодные условия эквайринга.