Пробный пуск турбины второго энергоблока успешно выполнили на Белорусской АЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пробный пуск турбины был успешно выполнен на втором энергоблоке Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщила пресс-служба Росатома.

«Пробный пуск турбины проведен в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии. Замечаний к работе турбоагрегата нет: все параметры, включая вибрационное состояние, в норме», – сообщил вице-президент компании «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.

Отмечается, что после подачи пара на турбогенератор и последующего поэтапного увеличения скорости его вращения до проектных 3 000 оборотов в минуту, специалистами был произведен замер тепломеханических характеристик агрегата. Затем турбина в соответствии с алгоритмом пусковой операции, была остановлена.

В дальнейшем будут проведены испытания турбины на холостом ходу для подтверждения работоспособности оборудования на проектных параметрах, добавили в Росатоме.