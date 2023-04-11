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Пробный пуск турбины второго энергоблока успешно выполнили на Белорусской АЭС
11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пробный пуск турбины был успешно выполнен на втором энергоблоке Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщила пресс-служба Росатома.
Отмечается, что после подачи пара на турбогенератор и последующего поэтапного увеличения скорости его вращения до проектных 3 000 оборотов в минуту, специалистами был произведен замер тепломеханических характеристик агрегата. Затем турбина в соответствии с алгоритмом пусковой операции, была остановлена.
В дальнейшем будут проведены испытания турбины на холостом ходу для подтверждения работоспособности оборудования на проектных параметрах, добавили в Росатоме.
Ранее стало известно, что Белорусская АЭС получила разрешение на открытие этапа «энергетический пуск» на втором энергоблоке. Это значит, что
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В дальнейшем будут проведены испытания турбины на холостом ходу.
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