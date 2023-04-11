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Пробный пуск турбины второго энергоблока успешно выполнили на Белорусской АЭС

11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пробный пуск турбины был успешно выполнен на втором энергоблоке Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщила пресс-служба Росатома.

«Пробный пуск турбины проведен в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии. Замечаний к работе турбоагрегата нет: все параметры, включая вибрационное состояние, в норме», – сообщил вице-президент компании «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.

Отмечается, что после подачи пара на турбогенератор и последующего поэтапного увеличения скорости его вращения до проектных 3 000 оборотов в минуту, специалистами был произведен замер тепломеханических характеристик агрегата. Затем турбина в соответствии с алгоритмом пусковой операции, была остановлена.

В дальнейшем будут проведены испытания турбины на холостом ходу для подтверждения работоспособности оборудования на проектных параметрах, добавили в Росатоме.

Ранее стало известно, что Белорусская АЭС получила разрешение на открытие этапа «энергетический пуск» на втором энергоблоке. Это значит, что на станции могут приступать к постепенному подъему мощности до 40%.



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В дальнейшем будут проведены испытания турбины на холостом ходу.
 
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