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Погода в СНГ: на большей части Казахстана ненастье, в Беларуси с каждым днем все теплее

11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: на большей части Казахстана ненастье, в Беларуси с каждым днем все теплее
 МТРК «Мир»

Пик рекордно высокого атмосферного давления в Москве пройден. Сегодня в российской столице переменная облачность и до плюс 17 градусов. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане у весны испортилось настроение. На большей части страны дожди, местами с переходом в снег. На севере и юге полный пасмурный набор – осадки в виде града, снег и сильный ветер. Ненастье обошло стороной только некоторые районы на востоке республики. Местные спасатели начали готовиться к сезону пожаров, в регионе их происходит немало. В целях профилактики в городе Шемонаиха появилась полезная остановка. Теперь в ожидании автобуса пассажиры могут изучать правила пожарной безопасности.

Кыргызстан

Дожди щедро поливают Кыргызстан. В Бишкеке накануне после сильного ливня подтопило некоторые тротуары. К утру коммунальщики откачали воду. Сейчас в городе снова дождь и +15 градусов. С приходом ненастья опасность схода лавин и селей на перевалах чрезвычайная. Спасатели призывают жителей быть осторожнее и по возможности воздержаться от поездок по опасным участкам дорог.

Беларусь

В Беларуси с каждым днем все теплее. В Минске сегодня до +18. Жарче только в Могилеве. Там столбики термометров поднимутся на один градус выше. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Солнечная погода на руку аграриям. Посевная в разгаре. 25% семян уже высадили на поля. В лидерах Брестский регион. А вот на Витебщине пока только устраняют последствия весенних паводков. Чтобы наверстать упущенное время, аграрии будут работать в несколько смен. Поможет и погода. Чем выше градус на термометре, тем лучше просохнет и прогреется земля.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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