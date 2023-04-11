Лукашенко поручил активизировать IT-отрасль в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать максимально благоприятные условия для работы Парка высоких технологий и других IT-компаний в стране, передает «МИР 24».

«В настоящий момент наш Парк, который долгое время авторитетные специализированные издания называли «раем для программистов» и «кремниевой долиной Восточной Европы», хотят задушить экономически. Что ж, мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Мне внесены проекты правовых актов о развитии Парка высоких технологий. Подход нестандартный. Но в этой сфере практически всегда требуются креативные решения. Хочу подчеркнуть, что речь идет о втором дыхании и ранее недоступных горизонтах для парка и всей белорусской IT-отрасли Беларуси», – заявил глава государства.