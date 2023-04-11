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Лукашенко поручил активизировать IT-отрасль в Беларуси
11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать максимально благоприятные условия для работы Парка высоких технологий и других IT-компаний в стране, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко поставил задачу для отрасли – создавать продукт для нужд экономики и на экспорт. Президент призывает осваивать новые рынки, а западные инвестиции заменить азиатскими. В прошлом году
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Президент поставил задачу для отрасли – создавать продукт для нужд экономики и на экспорт.
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