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Лукашенко поручил активизировать IT-отрасль в Беларуси

11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил активизировать IT-отрасль в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать максимально благоприятные условия для работы Парка высоких технологий и других IT-компаний в стране, передает «МИР 24».

«В настоящий момент наш Парк, который долгое время авторитетные специализированные издания называли «раем для программистов» и «кремниевой долиной Восточной Европы», хотят задушить экономически. Что ж, мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Мне внесены проекты правовых актов о развитии Парка высоких технологий. Подход нестандартный. Но в этой сфере практически всегда требуются креативные решения. Хочу подчеркнуть, что речь идет о втором дыхании и ранее недоступных горизонтах для парка и всей белорусской IT-отрасли Беларуси», – заявил глава государства.

Александр Лукашенко поставил задачу для отрасли – создавать продукт для нужд экономики и на экспорт. Президент призывает осваивать новые рынки, а западные инвестиции заменить азиатскими. В прошлом году Парк высоких технологий заработал на экспорте услуг больше двух миллиардов долларов.



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Президент поставил задачу для отрасли – создавать продукт для нужд экономики и на экспорт.
 
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