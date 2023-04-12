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Президент Беларуси встретился с первой леди Зимбабве
12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси принял делегацию Зимбабве во главе с первой леди этой страны. Одной из приоритетных сфер сотрудничества станет здравоохранение, передает «МИР 24».
Для Зимбабве также важны добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. В страну уже поставляют белорусскую технику. В перспективе в Минске начнут обучать специалистов из Африки.
Уже летом Хараре начнет первые поставки хлопкового волокна. Об этом сообщили в концерне «Беллегпром». В свою очередь, Минск поможет решить проблему детского питания. Одно из белорусских предприятий планирует открыть в Зимбабве производство сухих
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Одной из приоритетных сфер сотрудничества станет здравоохранение.
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