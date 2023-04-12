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Президент Беларуси встретился с первой леди Зимбабве

12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси встретился с первой леди Зимбабве
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси принял делегацию Зимбабве во главе с первой леди этой страны. Одной из приоритетных сфер сотрудничества станет здравоохранение, передает «МИР 24».

Минск поделится медицинскими технологиями и накопленным опытом, в том числе достижениями в борьбе с онкологией и помощи детям, рожденным раньше срока. Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь готова помочь в реализации любых проектов.

«Двери были открыты везде, поэтому выбирайте, определяйтесь. Начинаем действовать. Более того, я Вас попрошу, передайте Эммерсону, он меня просил, чтобы я переговорил в Эмиратах и в России по реализации совместных проектов. Ни по одному из направлений не было отказа. Эти две страны крайне заинтересованы в сотрудничестве с африканскими государствами и, прежде всего, с Зимбабве», – сказал президент Республики Беларусь.

Для Зимбабве также важны добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. В страну уже поставляют белорусскую технику. В перспективе в Минске начнут обучать специалистов из Африки.

«Нам нужно не только оборудование, но и специалисты, которые смогут добывать все те богатства, которые есть в нашей стране. И мы хотим, чтобы представители деловых кругов Зимбабве приехали сюда в составе делегации, чтобы они познакомились с бизнесом в Беларуси», – рассказала супруга президента Зимбабве Оксилия Мнангагва.

Уже летом Хараре начнет первые поставки хлопкового волокна. Об этом сообщили в концерне «Беллегпром». В свою очередь, Минск поможет решить проблему детского питания. Одно из белорусских предприятий планирует открыть в Зимбабве производство сухих детских смесей.



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Теги: Минск
 
 
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Одной из приоритетных сфер сотрудничества станет здравоохранение.
 
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