«За любым успешным бизнесом тянется история провалов и падений». Как предпринимателю приходить к результату даже в кризис

Источник материала: ProBusiness

Бизнес в современном мире — испытание для сильных. С одной стороны, вокруг сотни людей с успешными кейсами, которые рассказывают, как легко им это все дается. С другой — провалов тоже хватает: стартапы закрываются, крупные компании банкротятся. Как в этих условиях не просто оставаться на плаву, но и постоянно расти? «Про бизнес» спросил об этом у основателя «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлии Корчагиной-Озджан. Эксперт поделилась несколькими советами.

Юлия Корчагина-Озджан

Международный эксперт по продажам и личному бренду, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга»

Ставьте реальные цели и сроки

— Для начала важно понимать, что успешный бизнес — это всегда игра вдолгую. За любым головокружительным результатом, который вроде бы достигнут за месяц, стоят годы работы. И любой квантовый скачок, который вы видите у других предпринимателей, на самом деле таковым не является. Все суперуспешные кейсы — это десятки, а порой и сотни, экспериментов и тестирований гипотез, множество действий и усилий, которые часто просто не упоминают.

Поэтому ставьте реальные сроки. По моему опыту, любой бизнес, как человек, проходит определенные циклы роста, и их количество в год зависит от размера бизнеса. Причем чем больше компания, тем медленнее она растет и меняется. Например, небольшая онлайн-школа за год проходит до 4 циклов роста, а значит, при должном усердии может выходить на новый уровень примерно каждые три месяца. Крупному предприятию для серьезного скачка нужно где-то полгода, а если речь идет о заводе-гиганте, то потребуется целый год.

Так что просчитайте, как может расти ваш бизнес, поставьте контрольные точки в каждом из циклов: например, через три месяца, шесть, девять и через год.

Но перед тем, как начинать отсчет до контрольной точки, важно протестировать гипотезу, которая должна вас вывести на новый уровень. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая и актуальная. На это требуется в среднем полтора-два месяца — меньше нельзя, больше нет смысла. Если гипотеза через полтора месяца приносит нужный результат, можно ставить три контрольные точки и идти по ним.

И маленький лайфхак: на любую цель нужно смотреть всегда в двух плоскостях. Первая — это моменты, связанные с качеством. Каков он, ваш успех, как ваш выросший бизнес воспринимают клиенты, каким видите его вы? А вторая плоскость количественная — финансовая. Вы должны очень четко понимать, как хотите расти, как будут изменяться конверсия, выручка, прибыль.

Не пренебрегайте планированием

Планирование и проведение регулярного анализа бизнес-процессов критически важно для любой компании, потому что бизнес — это всегда система. Система шагов и действий. А еще коммуникация — с сотрудниками, клиентами, партнерами. Если вы действуете непоследовательно и хаотично, не планируете четкие этапы достижения целей (а возможно, и сами цели), вы получите вместо работающей машины груду деталек.

Не бывает такого, чтобы что-то там как-то само росло, а мы просто пожинали плоды. Если мы не анализируем систему, у нас появляется хаос. Мы не видим слабые места и проблемы, теряем коммуникацию с сотрудниками и партнерами, не можем предсказывать рост и влиять на него.

Например, сейчас у меня есть клиентка с собственным агентством. На первой встрече она рассказывала, как классно у нее все работает. Потом мы с ней вместе провели анализ и поняли, что на самом деле агентство работает всего на 15%. То есть даже не вполсилы! И сегодня она выходит на выручку в 30 миллионов российских рублей в месяц. Это результат грамотного анализа и планирования.

Не бойтесь провалов

За любым успешным предпринимателем тянется история провалов и падений. Важно помнить об этом, когда вы видите красивую картинку «успешного успеха». Что делать, чтобы неудачи не тянули вас вниз? Для начала скажу, что факапы продают. Истории о том, как вы упали на дно, а потом оттолкнулись и не просто выплыли, а стали еще сильнее и успешнее, очень нравятся аудитории.



Фото: mykaleidoscope.ru

Чтобы выбраться из кризисной ситуации, важно оставаться спокойным и составить пошаговый план. В идеале нужно расписать сразу несколько сценариев развития событий. Вы не можете предусмотреть все, но можете составить позитивный, негативный и реалистичный планы — и адаптироваться к каждой ситуации. Вообще, адаптивность, то есть умение приспосабливаться к меняющимся событиям, — очень важное умение в бизнесе.

У меня на счету несколько очень крупных провалов. Например, несколько лет назад я потеряла бизнес и осталась должна 6 миллионов российских рублей. Я отдавала их в течение полутора лет, взяла на себя очень много работы, открыла собственное агентство — и за счет прибыли от него закрывала долг. У меня был четкий план, по которому я шла. Сегодня историю того провала я рассказываю, как про одну из ступеней на пути к нынешнему успеху.

Все зависит от вас

Бизнес неотделим от его основателя и вдохновителя. Есть несколько личностных качеств предпринимателя, которые обеспечат его бизнесу кратный рост. И если вы сможете развить их в себе, то серьезно повысите шансы своего бизнеса на успех. Итак:

Адаптивность , которую я уже упоминала выше. Умение спокойно реагировать на любые изменения ситуации. Чем спокойнее вы относитесь ко всему, тем стабильнее, крепче и успешнее ваш бизнес.

, которую я уже упоминала выше. Умение спокойно реагировать на любые изменения ситуации. Чем спокойнее вы относитесь ко всему, тем стабильнее, крепче и успешнее ваш бизнес. Уверенность. Уверенным людям верят и доверяют.



Фото: non-profit.today

Харизматичность. Чем лучше вы умеете общаться с людьми, тем больше у вас связей, партнеров, клиентов — а значит возможностей и денег.

Чем лучше вы умеете общаться с людьми, тем больше у вас связей, партнеров, клиентов — а значит возможностей и денег. Умение слушать людей. Это важно при общении с окружающими. Такое качество располагает к себе, потому что большинство людей очень любят говорить о себе — и проникаются симпатией и доверием к людям, которые их выслушивают.

Это важно при общении с окружающими. Такое качество располагает к себе, потому что большинство людей очень любят говорить о себе — и проникаются симпатией и доверием к людям, которые их выслушивают. Умение хорошо объяснять и просто доносить свои мысли.

и просто доносить свои мысли. Стойкость. Решительность, упрямство, умение идти к цели — называйте это как угодно. Именно это качество показывает настоящих лидеров и в любой кризис поможет вам остаться на плаву, спасти свой бизнес.