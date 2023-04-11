Тонкая материя женской души: как делают белорусские колготки?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гродно можно назвать столицей колготок не только Беларуси, но и стран Содружества. Здесь на крупнейшем производстве выпускают почти 100 миллионов пар в год. Это в десять раз больше, чем жителей страны, включая младенцев и мужчин. Ажурные, с сеточкой, с модными логотипами. 8, 20 и 120 ден. На этих тонких нитях держится женственность.

В Гродно колготки вяжут из полиамидных нитей, которые покупают в Италии. На предприятии шутят: здесь их столько, что хватило бы несколько раз обкрутить экватор Земли. Оборудование тоже итальянское. Любая машина выглядит как струнный оркестр. У каждой нити – своя партия: гладь, разделительная линия, резинка на талии.

Все колготки рождаются без пары в виде одного длинного чулка и всегда белого цвета. Даже белые по задумке колготки потом красят в белый цвет.





Нити связываются в 12 километров материи за три-четыре минуты. В вязальном цеху один и тот же уровень влажности и температуры. Ни единого отступления вверх или вниз, ведь здесь вяжут тонкую материю. Любой перепад может ей навредить – растянуть или наоборот сжать.

Белые длинные чулки отправляются на встречу со своей парой. Это делает робот-швея в круглосуточном режиме. За 12 часов сшивает почти пять тысяч колготок. Восемь операций нон-стоп – и в мешок попадают привычные на вид колготки.

Вместе с окрашиванием изделие проходит обработку смягчителями и парфюмом. Этот запах знает каждая женщина. Его даже не с чем сравнить – запах колготок из новой упаковки. А палитра гродненских колготок сегодня насчитывает 15 цветов. Это не только нейро, бронза и натурал. Смесь красителей могут сделать под любой запрос – и мокко, и фуксия. Сам рецепт красок и технологию окрашивания белорусы держат в секрете. При этом расход ресурсов, воды, электроэнергии в несколько раз меньше, чем у конкурентов.





«Плюс ко всему качество окрашиваемой продукции выросло в разы. Если раньше, например, процесс крашения составлял порядка 6 часов, то сейчас наша технология позволяет окрашивать за 2 часа 15 минут. Этого в мире никто не делает», – комментирует заместитель директора предприятия Александр Хамылев.

Итальянские коллеги в свое время приезжали в Гродно и предлагали купить белорусское ноу-хау. Ведь на Апеннинском полуострове красят колготки так же, как и 20 лет назад.

«Они были, мягко сказать, удивлены тому, что здесь происходит, и очень просили передать технологию. Но в связи с тем, что это достояние компании, мы не согласились и оставили все это у себя», – рассказывает Александр Хамылев.

Гродненские колготки носят более, чем в 20 странах мира. Для каждого региона свое количество дэн, цвет и даже конструкторские решения.



«Разработка нашей компании – колготки для восточного рынка. Их особенность – открытый на стопе мысок. Это одна из последних разработок, с которой можно войти на другие рынки. Например, в Арабские Эмираты, Кувейт», – говорит Хамылев.