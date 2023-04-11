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Тонкая материя женской души: как делают белорусские колготки?
11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гродно можно назвать столицей колготок не только Беларуси, но и стран Содружества. Здесь на крупнейшем производстве выпускают почти 100 миллионов пар в год. Это в десять раз больше, чем жителей страны, включая младенцев и мужчин. Ажурные, с сеточкой, с модными логотипами. 8, 20 и 120 ден. На этих тонких нитях держится женственность.
В Гродно колготки вяжут из полиамидных нитей, которые покупают в Италии. На предприятии шутят: здесь их столько, что хватило бы несколько раз обкрутить экватор Земли. Оборудование тоже итальянское. Любая машина выглядит как струнный оркестр. У каждой нити – своя партия: гладь, разделительная линия, резинка на талии.
Все колготки рождаются без пары в виде одного длинного чулка и всегда белого цвета. Даже белые по задумке колготки потом красят в белый цвет.
Нити связываются в 12 километров материи за три-четыре минуты. В вязальном цеху один и тот же уровень влажности и температуры. Ни единого отступления вверх или вниз, ведь здесь вяжут тонкую материю. Любой перепад может ей навредить – растянуть или наоборот сжать.
Белые длинные чулки отправляются на встречу со своей парой. Это делает робот-швея в круглосуточном режиме. За 12 часов сшивает почти пять тысяч колготок. Восемь операций нон-стоп – и в мешок попадают привычные на вид колготки.
Вместе с окрашиванием изделие проходит обработку смягчителями и парфюмом. Этот запах знает каждая женщина. Его даже не с чем сравнить – запах колготок из новой упаковки. А палитра гродненских колготок сегодня насчитывает 15 цветов. Это не только нейро, бронза и натурал. Смесь красителей могут сделать под любой запрос – и мокко, и фуксия. Сам рецепт красок и технологию окрашивания белорусы держат в секрете. При этом расход ресурсов, воды, электроэнергии в несколько раз меньше, чем у конкурентов.
Итальянские коллеги в свое время приезжали в Гродно и предлагали купить белорусское ноу-хау. Ведь на Апеннинском полуострове красят колготки так же, как и 20 лет назад.
«Они были, мягко сказать, удивлены тому, что здесь происходит, и очень просили передать технологию. Но в связи с тем, что это достояние компании, мы не согласились и оставили все это у себя», – рассказывает Александр Хамылев.
Гродненские колготки носят более, чем в 20 странах мира. Для каждого региона свое количество дэн, цвет и даже конструкторские решения.
Для женщин из этих стран такие колготки необходимы, например, для посещения храма, куда они должны заходить с голыми стопами. Белорусы продумали все детали, чтобы делать это было удобно. Сшиваются такие колготки вручную, робот с этим не справится.
К каждому сезону в Гродно готовят не только предложения для новых рынков, но и новую коллекцию колготок. Необычные называют фантазийными. В Беларуси их придумывает из полиамида всего один человек – конструктор, дизайнер Ольга Бузун. Около 10 лет она колдует над переплетениями, геометрическими рисунками, композициями со шрифтами, логотипами на женских ножках. Из 30 придуманных вариантов путевку в жизнь получает только 15. Ольга экспериментирует со строчкой и на задней, и на внешней стороне колготки. Логотипы от щиколоток до бедер – для модниц. Для королев вечера – колготки с сияющим блеском. Кружевные колготки для соблазнительного вида даже самой «застенчивой» юбки. Дизайнеры давно сделали колготки не просто предметом образа, а главным акцентом.
Гродненские колготки проверяют на качество четыре раза на разных этапах производства. К этому вопросу здесь подходят педантично. Пробовали использовать умные видеокамеры, но они не видят то, что видит женщина.
Женщины-контролеры работают как на «Формуле-1». Каждые 25 секунд – новая пара колгот. За восьмичасовую смену одна такая женщина проверит на зацепки, затяжки, и, в общем, на идеальность 1250 пар. Кстати, на предприятии работает около 2500 тысяч сотрудников. И почти 95% из них – это женщины. Но сам бизнес в 1997 году придумали мужчины. Тогда колготки вязали на двух станках и красили в обычных стиральных машинах. Начинали с одного цвета нейро-черного. Сейчас оборудование в цехах размером с футбольное поле. Только вязальных машин более 2000, ведь колготок много не бывает. А это – тонкая материя. Как и женская душа. Мягкая и шелковистая. Легко зацепить и ранить. Но так прекрасно, когда эта душа открывается.
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Здесь на крупнейшем производстве выпускают почти 100 миллионов пар в год.
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