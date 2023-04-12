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В Беларуси почтили память узников фашизма: в стране было почти 600 концлагерей
12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По всей Беларуси почтили память погибших в лагерях смерти. Всего на территории страны их было больше 580, из них 16 детских. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына побывала в Еврейском мемориальном сквере.
Эти круглый стол с подломившимися ножками и стул – все, что осталось от уничтоженных домов. Мемориал так и называется – «Разбитый очаг». Этот комплекс – символ несломленного народа. Памятник посвящен жертвам Минского гетто, одного из самых крупных в Европе. За 800 дней здесь погибли больше сотни тысяч евреев, не только местных, но и из Германии, Австрии и Чехии.
«Давайте помнить, что, когда мы говорим о Беларуси, это место, где СС, Гитлер оттачивал все методики уничтожения, которые потом распространялись на все концлагеря на территории Европы. Немецкая историография не считает эти места лагерями смерти», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.
В толпе людей с гвоздиками и розами скромно стоит бывшая узница концлагеря «Озаричи». В нем людей использовали в качестве живого щита и бактериологического оружия. Узников заражали сыпным тифом, чтобы те в случае наступления Красной армии стали переносчиками инфекции.
«Мы остались с украденным детством во время войны. Это наложило отпечаток на всю свою жизнь. Я вот вспоминала, когда девочка просила у матери пить, не понимая того, что она умерла, потому что мертвых не хоронили. Они находились рядом с нами на мерзлой земле», – бывший узник концлагеря «Озаричи» Надежда Лось.
Людей, которые помогали и спасали узников, называют праведниками народов мира. Таких в Беларуси более 700.
«Каждый год посольство государства Израиль находит еще, может быть, уже не их, а их детей или внуков и награждает определенной медалью. О чем это говорит? О том, как люди понимали ценность человеческой жизни, рискуя своей жизнью», – сказал главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивных иудеев в Беларуси Григорий Абрамович.
Самым крупным на оккупированной территории Советского Союза был
По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси проживают около восьми тысяч бывших узников фашизма. Им оказывается господдержка.
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Людей, которые помогали и спасали узников, называют праведниками народов мира. Таких в Беларуси более 700.
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