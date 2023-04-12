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В Беларуси почтили память узников фашизма: в стране было почти 600 концлагерей

12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси почтили память узников фашизма: в стране было почти 600 концлагерей
 Фото: МТРК «МИР»

Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По всей Беларуси почтили память погибших в лагерях смерти. Всего на территории страны их было больше 580, из них 16 детских. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына побывала в Еврейском мемориальном сквере.

Эти круглый стол с подломившимися ножками и стул – все, что осталось от уничтоженных домов. Мемориал так и называется – «Разбитый очаг». Этот комплекс – символ несломленного народа. Памятник посвящен жертвам Минского гетто, одного из самых крупных в Европе. За 800 дней здесь погибли больше сотни тысяч евреев, не только местных, но и из Германии, Австрии и Чехии.

«Давайте помнить, что, когда мы говорим о Беларуси, это место, где СС, Гитлер оттачивал все методики уничтожения, которые потом распространялись на все концлагеря на территории Европы. Немецкая историография не считает эти места лагерями смерти», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

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Узников в лагерях смерти мучили голодом и жаждой, проводили над ними опыты и делали операции без наркоза, а после наблюдали за реакцией организма. Жутким медицинским экспериментам подвергались даже дети. Они становились донорами для солдат Вермахта. Боль и скорбь сегодня в глазах белорусов, которые пришли почтить память погибших.

В толпе людей с гвоздиками и розами скромно стоит бывшая узница концлагеря «Озаричи». В нем людей использовали в качестве живого щита и бактериологического оружия. Узников заражали сыпным тифом, чтобы те в случае наступления Красной армии стали переносчиками инфекции.

«Мы остались с украденным детством во время войны. Это наложило отпечаток на всю свою жизнь. Я вот вспоминала, когда девочка просила у матери пить, не понимая того, что она умерла, потому что мертвых не хоронили. Они находились рядом с нами на мерзлой земле», – бывший узник концлагеря «Озаричи» Надежда Лось.

Людей, которые помогали и спасали узников, называют праведниками народов мира. Таких в Беларуси более 700.

«Каждый год посольство государства Израиль находит еще, может быть, уже не их, а их детей или внуков и награждает определенной медалью. О чем это говорит? О том, как люди понимали ценность человеческой жизни, рискуя своей жизнью», – сказал главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивных иудеев в Беларуси Григорий Абрамович.

Самым крупным на оккупированной территории Советского Союза был Тростенецкий лагерь смерти. В нем, по данным Национального архива Беларуси, уничтожено 206 500 человек. Генеральная прокуратура страны два года расследует факты геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной. Найдены новые места массовых захоронений.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси проживают около восьми тысяч бывших узников фашизма. Им оказывается господдержка.



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Людей, которые помогали и спасали узников, называют праведниками народов мира. Таких в Беларуси более 700.
 
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