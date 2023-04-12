В Беларуси почтили память узников фашизма: в стране было почти 600 концлагерей

В толпе людей с гвоздиками и розами скромно стоит бывшая узница концлагеря «Озаричи». В нем людей использовали в качестве живого щита и бактериологического оружия. Узников заражали сыпным тифом, чтобы те в случае наступления Красной армии стали переносчиками инфекции.

«Мы остались с украденным детством во время войны. Это наложило отпечаток на всю свою жизнь. Я вот вспоминала, когда девочка просила у матери пить, не понимая того, что она умерла, потому что мертвых не хоронили. Они находились рядом с нами на мерзлой земле», – бывший узник концлагеря «Озаричи» Надежда Лось.

Людей, которые помогали и спасали узников, называют праведниками народов мира. Таких в Беларуси более 700.

«Каждый год посольство государства Израиль находит еще, может быть, уже не их, а их детей или внуков и награждает определенной медалью. О чем это говорит? О том, как люди понимали ценность человеческой жизни, рискуя своей жизнью», – сказал главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивных иудеев в Беларуси Григорий Абрамович.

Самым крупным на оккупированной территории Советского Союза был Тростенецкий лагерь смерти . В нем, по данным Национального архива Беларуси, уничтожено 206 500 человек. Генеральная прокуратура страны два года расследует факты геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной. Найдены новые места массовых захоронений.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси проживают около восьми тысяч бывших узников фашизма. Им оказывается господдержка.