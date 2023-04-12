Почему бизнес выигрывает, внедряя Политики, дружественные семье и детям

Источник материала: ProBusiness

Представьте себе, что пока вы готовитесь к ответственной презентации на работе, вам звонят из детского сада. Ребенок заболел – нужно срочно забирать. Или вот вы запланировали долгожданный поход в кино с сыном или дочкой, но на вечер снова выпала рабочая встреча – кинопросмотр нужно отменять.

Такие ситуации случаются довольно часто. И если работодатель не уделяет внимания и не внедряет Политики, дружественные семье и детям (Family friendly policies), успешно жонглировать семьей и работой будет трудно – что-то может с грохотом упасть и разбиться.

Инвестирование в Политики помогает компаниям не только создавать здоровое и образованное поколение и поддерживать устойчивое развитие. Но и повышает способность работодателя привлекать и удерживать сотрудников, завоевывать лояльность.

Мы поговорили с представителями разных компаний, чтобы узнать, почему для них важно поддержать сотрудников-родителей и что конкретно они получают от такой поддержки.

Что такое Политики, дружественные семье и детям (Family friendly policies)

Это практики, которые положительно влияют на способность сотрудников совмещать рабочие и семейные обязанности. Есть три типа ресурсов, которые можно предоставить родителям и детям: время, деньги, услуги. Проще говоря, это могут быть гибкий график работы, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, психологические консультации и многое другое.

В Беларуси социальная политика развита хорошо: государство много делает для поддержки родителей и их детей. Длинный декретный отпуск, пособия, дополнительные выходные для многодетных родителей. Но компании могут выйти за рамки – и сделать больше. Например, предложить удаленную работу, давать выходной в день рождения ребенка, компенсировать расходы на лечение детей – и многое другое.

Как и во многих других странах, в Беларуси Политики, дружественные семье и детям, продвигает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

ЮНИСЕФ в Беларуси в 2022 году провел исследование по распространенности Политик, дружественных семье и детям, в белорусских компаниях. Выяснилось, что одна из самых проблемных зон – нарушение баланса между рабочими и семейными обязанностями (работа во внерабочее время и по выходным). Исследование показало, что внедрение подходов, поддерживающих сотрудников-родителей, может стать дополнительной мотивацией для сотрудников. Но только в случае, когда в компании реализуются индивидуальные практики, не связанные с наличием детей и семьи. Например, медицинская страховка, оплата сотовой связи, финансовая поддержка в критических ситуациях и так далее.

В ходе исследования участники отметили недостаточность практик, ориентированных на поддержку грудного вскармливания, женщин, выходящих из декрета, и молодых отцов.

Почему это выгодно бизнесу

Политики позволяют удерживать сотрудников и делать их более вовлеченными, повышая конкурентоспособность компании.

«Ключевые сотрудники у нас – это преподаватели, – рассказывают в языковой школе Streamline. «И они достаточно «дорогие». Мы каждый месяц вкладываем в них сумасшедшее количество часов обучения. Поэтому когда они уходят в декретный отпуск, а потом не возвращаются – для нас это болезненно. Мы заинтересованы в том, чтобы с нами работали как можно дольше, потому что нам дешевле удерживать, чем привлекать новых сотрудников и потом их обучать: такое же количество часов инвестировать в их подготовку».

Streamline много делает для того, чтобы поддержать сотрудников-родителей. Например, подключает к корпоративному обучению мам или пап в декретном отпуске, внедряет специальную программу для адаптации после декрета и сохраняет все премии и надбавки, которые действовали до появления ребенка. Кроме того, предлагает возможность удаленной работы, медицинскую страховку для детей, материальные выплаты в случае серьезных болезней, скидки на некоторые детские продукты школы или доступ к бесплатному обучению.

«Мы работаем по такой формуле», – делится компания Armtek. «Счастливые дети + Довольные родители = Лояльные и эффективные сотрудники. Тенденция на популяризацию мероприятий, ориентированных на семью и детей, сложилась давно, но стала определенным трендом за последние 2 года. Сегодня в АРМТЕК проводится 3 ключевых мероприятия, которые позволяют качественно, полезно и весело проводить время со своей семьей. 1 июня мы проводим день открытых дверей для детей сотрудников. В конце лета – Family Day, а в конце года – ARMTEK New Year».

Политики помогают снижать затраты на набор персонала.

«Мы хотим найти и удержать нужного нам работника и чтобы работник тоже выбирал нас», – прокомментировали в Протезно-ортопедическом восстановительном центре. «Гораздо легче найти новых сотрудников, если есть развитая система социальной поддержки внутри компании».

Некоторые компании рассказывают о корпоративной политике поддержки родителей в соцсетях, некоторые – делают презентацию на собеседовании.

Команда Протезно-ортопедического восстановительного центра рассказывает о бонусах во время отбора кандидатов. О том, что сотрудникам предоставляются все гарантии в​ соответствии с​ Трудовым​ Кодексом​ и больше: например, дополнительная финансовая поддержка многодетным семьям и родителям детей с инвалидностью, гибкий график работы, предоставление мест для прохождения учебной практики детям сотрудников и др.

Политики дружественные семье и детям, помогают улучшать имидж и привлекать клиентов.

Сеть магазинов «Соседи» уже больше 10 лет организовывает конкурс для детей сотрудников, где самые талантливые получают стипендии на развитие таланта. Так компания инвестирует не только в лояльность сотрудников и в развитие будущих поколений, но и создает бренд социально ответственной компании.

«Люди, которые работают сейчас, не будут работать в будущем», – поддерживают социальную направленность и поддержку детей и в Streamline. «Мы учим детей, которые потом придут на смену нам, нашим родителям, – тем, кто сейчас развивает страну, развивает бизнес. Эти люди потом будут строить мир, где им и нам жить. И важно, как мы до них доносим ценности: как мы воспитываем их, показываем этот мир. Это будет влиять на то, как они будут смотреть на мир.

Кроме того, наши клиенты – родители – будут охотней отдавать своих детей туда, где создан комфортный для ребенка климат. Если мы транслируем это, у нас есть преимущество перед любым другим центром. Потому что мы берем за ценность не только комфорт в обучении, но и комфорт в комьюнити».

Перспективные практики, которые можно внедрить (по результатам исследования ЮНИСЕФ в Беларуси)

Внедрение инструментов поддержки беременных женщин и кормящих матерей

Внедрение процедуры по адаптации женщин, выходящих из декретного отпуска

Предоставление возможности отцам уходить в декретный отпуск или делить его с матерью

Предоставление оплачиваемых выходных по уходу за ребенком

Предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней многодетным семьям на решение дел, связанных с воспитанием и уходом за детьми

Предоставление возможности отсутствовать по болезни без предоставления больничного с сохранением среднего заработка от 3–5 дней (собственной или ребенка)

Создание детской комнаты для детей сотрудников

Компенсация посещений детьми психолога

Оплачиваемые услуги няни

ЮНИСЕФ в Беларуси работает над адаптацией международных инструментов оценки Политик в компаниях для пилотирования проекта в заинтересованных компаниях в Беларуси. Организация открыта к диалогу со всеми заинтересованными организациями и может оказать консультативную поддержку по вопросам внедрения Политик для руководителей организации и HR отделов.