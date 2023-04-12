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О чем пишут мировые СМИ: первая смерть от гриппа H3N8 в Китае и климатический прогноз на 2023 год

12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Китае зарегистрировали первый в истории случай смерти человека от штамма птичьего гриппа H3N8. Его жертвой стала 56-летняя жительница провинции Гуандун, сообщает The Daily Mail. Вирус H3N8 выявили в 2002 году, он появился у водоплавающих птиц в Северной Америке. В апреле-мае 2022 года данный штамм впервые зафиксировали у людей, также в Китае, но двое заболевших выздоровели. Известно, что женщина заболела 22 февраля, 3 марта была госпитализирована с тяжелой пневмонией и 16 марта скончалась. Она страдала от множества сопутствующих заболеваний.

Метеорологи спрогнозировали в 2023 году развитие экстремального погодного явления – «супер-Эль-Ниньо». Это потепление вод Тихого океана, которое увеличивает риск катастрофических природных катаклизмов по всему миру, сообщает The Guardian. В последний раз Эль-Ниньо формировался в 2016 году, и этот год был признан самым жарким за всю историю наблюдений. Австралийские исследователи изучили семь климатических моделей, включая проекты Великобритании, Японии и США, и все они показали, что уже к августе 2023 года температура воды в Тихом океане превысит критический порог.

В Кыргызстане запустят прямое авиасообщение с Южной Кореей. Первый рейс состоится 11 июня, сообщает «Вечерний Бишкек». Полеты будут проводиться в летний период раз в неделю, по воскресеньям. Для совершения рейсов корейская авиакомпания T’way приобрела новые самолеты «Боинг 737», сейчас завершаются необходимые процедуры для выполнения полетов. Кыргызская сторона пригласила руководство компании в Кыргызстан с визитом в честь открытия прямого авиасообщения.

В Казахстане разработают собственный цифровой паспорт безопасности. Создание Единой информационной системы позволит более оперативно реагировать на ЧС и предпринимать меры по ликвидации их последствий, сообщает «Казахстанская правда». В министерстве по чрезвычайным ситуациям пояснили, что Казахстан уязвим для последствий изменения климата, а также стихийных и техногенных угроз. Новая единая Геоинформационная система позволит компетентным органам получать достоверную информацию о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций. Также она будет включать в себя интерактивные карты.

В Бресте (Беларусь) открывается выставка «Ближе к звездам». Ее экспозиция насчитывает более 220 предметов, сообщает БелТА. Многие из них представлены публике впервые. В число экспонатов вошли летные комбинезоны и фуражки первых космонавтов ГДР, Кубы, Венгрии, Болгарии, Польши и Румынии. Но главной темой стало 50-летие первого полета в космос уроженца Брестчины, дважды Героя Советского Союза Петра Климука. На выставке представлены предметы форменной одежды, паспорт и другие памятные вещи.



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Теги: Брест
 
 
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Жительница Китая скончалась от штамма птичьего гриппа H3N8. В 2023 году миру предрекли погодные катаклизмы.
 
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