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Безопасность школьных автобусов проверяют в Беларуси
12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Госавтоинспекция Беларуси проверяет школьные автобусы. Акция профилактическая. Особое внимание – ремням безопасности, техсостоянию машины, документам водителя и скорости. Есть ли нарушения, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Водителя инспекторы проверяют в первую очередь. Спрашивают документы на транспорт, страховку. Смотрят, пройден ли техосмотр.
Скорость школьного автобуса не должна превышать семидесяти километров в час. На сиденьях обязательны ремни безопасности. А в темное время – светоотражающие жилеты на детях. Следить за порядком помогает учитель-сопровождающий.
Во время поездки о правилах движения напоминают яркие баннеры. Их Госавтоинспекция установила вдоль маршрута, а разрабатывали плакаты сами школьники.
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Акция профилактическая. Особое внимание – ремням безопасности, техсостоянию машины, документам водителя и скорости.
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