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Безопасность школьных автобусов проверяют в Беларуси

12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Безопасность школьных автобусов проверяют в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госавтоинспекция Беларуси проверяет школьные автобусы. Акция профилактическая. Особое внимание – ремням безопасности, техсостоянию машины, документам водителя и скорости. Есть ли нарушения, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Этот ярко-желтый автобус работает как такси. С утра забирает школьников от дома и везет на уроки. Ответственность за таких пассажиров самая высокая.

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«Нужно следить за автобусом, за детьми, потому что есть разные ситуации, иногда и шалят. Надо, так скажем, напомнить, чтобы пристегивались все, чтобы вели себя аккуратно, чтобы чисто было в автобусе», – отметил водитель школьного автобуса Виктор Мадалинский.

Водителя инспекторы проверяют в первую очередь. Спрашивают документы на транспорт, страховку. Смотрят, пройден ли техосмотр.

«Если у водителя имеются в течение двух лет какие-либо административные взыскания, он не допускается к перевозке детей. Если имеются какие-то нарушения, мы в дальнейшем привлекаем к административной ответственности», – пояснил инспектор дорожно-патрульной службы Минского РОВД Кирилл Реут.

Скорость школьного автобуса не должна превышать семидесяти километров в час. На сиденьях обязательны ремни безопасности. А в темное время – светоотражающие жилеты на детях. Следить за порядком помогает учитель-сопровождающий.

«В районе поделены участки по подвозу. На каждую школу свои деревни. От школы приблизительно километров 10-15, если по прямой. Но мы же кругом едем, забираем по маршруту, поэтому в течение часа дети едут в школу», – рассказала учитель Чачковской средней школы Виктория Рудая.

Во время поездки о правилах движения напоминают яркие баннеры. Их Госавтоинспекция установила вдоль маршрута, а разрабатывали плакаты сами школьники.

Проверку школьного транспорта провела и транспортная инспекция. Только в Минской области за неделю обследовали почти 300 автобусов.



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Акция профилактическая. Особое внимание – ремням безопасности, техсостоянию машины, документам водителя и скорости.
 
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