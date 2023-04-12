Безопасность школьных автобусов проверяют в Беларуси

Водителя инспекторы проверяют в первую очередь. Спрашивают документы на транспорт, страховку. Смотрят, пройден ли техосмотр.

«Если у водителя имеются в течение двух лет какие-либо административные взыскания, он не допускается к перевозке детей. Если имеются какие-то нарушения, мы в дальнейшем привлекаем к административной ответственности», – пояснил инспектор дорожно-патрульной службы Минского РОВД Кирилл Реут.

Скорость школьного автобуса не должна превышать семидесяти километров в час. На сиденьях обязательны ремни безопасности. А в темное время – светоотражающие жилеты на детях. Следить за порядком помогает учитель-сопровождающий.

«В районе поделены участки по подвозу. На каждую школу свои деревни. От школы приблизительно километров 10-15, если по прямой. Но мы же кругом едем, забираем по маршруту, поэтому в течение часа дети едут в школу», – рассказала учитель Чачковской средней школы Виктория Рудая.