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Погода в СНГ: в Казахстане зацвела магнолия, в Армении жару сменила привычная температура

12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане зацвела магнолия, в Армении жару сменила привычная температура
 Mir24.tv

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается сегодня в Москве. Атмосферное давление будет меняться мало и будет близко к норме. А какая сегодня погода в других городах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Белорусы сменили пуховики на ветровки, а сапоги на кроссовки. В стране – плюс восемнадцать. Облачно с прояснениями. На юге немного холоднее – до плюс двенадцати и кратковременные дожди.

С приходом тепла Минприроды напомнило белорусам о запрете на выжигание сухой травы. Это одна из главных причин лесных пожаров. Нарушителям грозит штраф до 30 базовых величин. Это больше тысячи белорусских или 30 тысяч российских рублей.

Казахстан

На севере Казахстана весна отчаянно буксует. Скандинавский антициклон понизил ночную температуру до минус 10. А на юге страны по ощущениям лето: днем плюс 20 и выше. Горным районам достались дожди и грозы.

Осадки не помешали цветению деревьев и кустарников. Вслед за урюком в Алматы распускаются бутоны магнолии. Посетители Ботанического сада любуются и вдыхают кремово-сладкий аромат с цитрусовыми нотками. Здесь растут 15 видов этого необычного растения. Магнолию считают ровесницей динозавров.

Армения

В Армении весна одумалась и начала соответствовать климатической норме. Жару сменила прохлада. В Ереване сегодня пасмурно, временами дождь. Осадки поливают и другие регионы республики, ненастье задержится до выходных. В субботу дождь возьмет паузу.

Кыргызстан

В Бишкеке после дождей выглянуло солнце и заработала на полную: до +20-ти в столице Кыргызстана. Осадки смыли пыль с улиц и увлажнили почву – растения начали активнее цвести.

Вот так сейчас выглядят парки и некоторые улицы города. Массовое цветение вишни и черешни началось немного раньше срока. Жители в социальных сетях делятся красивыми фото и видео.



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Белорусы меняют пуховики на ветровки, а сапоги на кроссовки. В Бишкеке и пригороде активно цветет вишня.
 
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