|
Погода в СНГ: в Казахстане зацвела магнолия, в Армении жару сменила привычная температура
12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Mir24.tv
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается сегодня в Москве. Атмосферное давление будет меняться мало и будет близко к норме. А какая сегодня погода в других городах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
Казахстан
На севере Казахстана весна отчаянно буксует. Скандинавский антициклон понизил ночную температуру до минус 10. А на юге страны по ощущениям лето: днем плюс 20 и выше. Горным районам достались дожди и грозы.
Осадки не помешали цветению деревьев и кустарников. Вслед за урюком в Алматы распускаются бутоны магнолии. Посетители Ботанического сада любуются и вдыхают кремово-сладкий аромат с цитрусовыми нотками. Здесь растут 15 видов этого необычного растения. Магнолию считают ровесницей динозавров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы меняют пуховики на ветровки, а сапоги на кроссовки. В Бишкеке и пригороде активно цветет вишня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)