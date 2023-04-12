Погода в СНГ: в Казахстане зацвела магнолия, в Армении жару сменила привычная температура

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается сегодня в Москве. Атмосферное давление будет меняться мало и будет близко к норме. А какая сегодня погода в других городах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь



Белорусы сменили пуховики на ветровки, а сапоги на кроссовки. В стране – плюс восемнадцать. Облачно с прояснениями. На юге немного холоднее – до плюс двенадцати и кратковременные дожди.