|
Глава МИД Беларуси: Минск и Будапешт выстраивают независимую внешнюю политику, основываясь на взаимном уважении
13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск и Будапешт выстраивают независимую внешнюю политику, основываясь на взаимном уважении" height="100%" width="670">
Беларусь и Венгрия обсудили сотрудничество на межправительственной комиссии. Она прошла в Будапеште, передает «МИР 24».
Сейчас основная задача – наращивать товарооборот. Уже есть наработки в сельском хозяйстве, туризме, строительстве. Среди новых предложений – информационные технологии и ядерная энергетика.
Накануне министр иностранных дел Беларуси встретился и с министром сельского хозяйства Венгрии. Минск и Будапешт будут помогать друг другу развивать аграрный сектор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Беларуси: Минск и Будапешт выстраивают независимую внешнюю политику, основываясь на взаимном уважении
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник находится с официальным визитом в Венгрии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)