Глава МИД Беларуси: Минск и Будапешт выстраивают независимую внешнюю политику, основываясь на взаимном уважении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Будапешт выстраивают независимую внешнюю политику, основываясь на взаимном уважении" height="100%" width="670">

Беларусь и Венгрия обсудили сотрудничество на межправительственной комиссии. Она прошла в Будапеште, передает «МИР 24».

«Наше взаимное уважение и четкость в соблюдении договоренностей говорят о совершенно нормальном, прагматичном подходе двух европейских государств. Беларусь и Венгрия выстраивают независимую внешнюю политику, основываясь на национальных интересах и взаимном уважении, сохраняя при этом взаимное доверие. В сегодняшних международных условиях, условиях геополитического шторма эти ценности становятся все более редкими и поэтому особенно ценными», – сказал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Сейчас основная задача – наращивать товарооборот. Уже есть наработки в сельском хозяйстве, туризме, строительстве. Среди новых предложений – информационные технологии и ядерная энергетика.

Накануне министр иностранных дел Беларуси встретился и с министром сельского хозяйства Венгрии. Минск и Будапешт будут помогать друг другу развивать аграрный сектор.