Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Парка высоких технологий». Объясняем, что меняется для будущих и действующих резидентов

Источник материала: ProBusiness





Поздно вечером 12 апреля появилась интригующая новость о том, что Александр Лукашенко подписал указ № 102 «О развитии Парка высоких технологий». Это было ожидаемо после недавнего заявления президента о том, что «ПВТ надо жестоко шевельнуть». Появившийся позже текст документа до конца интригу не развеял — часть пунктов в нем «для служебного пользования». Поэтому «Про бизнес» попросил юриста Илью Латышева проанализировать то, что доступно для всех. Публикуем выводы эксперта.

— На основе доступного текста документа я выделил шесть важных моментов:

1. Указ не затрагивает льгот и преференций, установленных декретом от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики». То есть все они продолжают действовать.

При этом предпоследний абзац п. 2.8. указа конкретизирует, что льготы по платежам в ФСЗН распространяются и на ИП — резидентов ПВТ. В декрете № 8 прямо такой нормы прописано не было, хотя это и подразумевалось.

2. Указ делает рокировку в управлении ПВТ.

Совет Министров должен создать Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий. После этого к нему должна быть присоединена Администрация ПВТ.

Также правительство должно определить юридическое лицо, на которое возлагаются функции управляющей компании ПВТ. И дальше «стратегическое, организационное и текущее развитие Парка высоких технологий» будет обеспечиваться именно управляющей компанией.

Сроки создания Секретариата, присоединения к нему Администрации и прочего указом не установлены. Предположу, что этот процесс может занять от 3 до 9 месяцев. Хотя, теоретически, при наличии соответствующих распоряжений это могут сделать и намного быстрее.

3. Увеличены сроки рассмотрения документов, подаваемых для регистрации ИП или юрлица в качестве резидента ПВТ.

Декрет № 8 закрепил срок в 1 месяц. Новый указ содержит срок в 2 месяца с возможностью продления еще на 30 дней в случае проведения экспертизы представленных документов.

Но эти сроки будут применяться уже Секретариатом после его создания и присоединения к нему Администрации.





4. Те, кто подаст документы на регистрацию в качестве резидента ПВТ после подписания указа, будут ждать окончания реорганизации и только потом начнут истекать те самые 2 месяца (+ 30 дней), которые установлены для рассмотрения документов.

5. Что будет с теми документами, которые поданы в Администрацию ПВТ с момента последнего заседания Набсовета (оно состоялось осенью 2022 года), указ умалчивает. Хочется верить, что Набсовет рассмотрит их в ближайшее время, поскольку заявители и так уже ждут почти полгода. Но теоретически их тоже могут перекинуть на рассмотрение Секретариата, когда тот будет создан и к нему присоединят Администрацию.

6. Совмину также поручено до 31 декабря 2024 года внести предложения о принятии комплексного законодательного акта, определяющего правовые основы деятельности Парка высоких технологий. Поэтому через пару лет ждем появления «ПВТ 3.0».