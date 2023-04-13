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Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Парка высоких технологий». Объясняем, что меняется для будущих и действующих резидентов
13.04.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Поздно вечером 12 апреля
— На основе доступного текста документа я выделил шесть важных моментов:
1. Указ не затрагивает льгот и преференций, установленных декретом от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики». То есть все они продолжают действовать.
При этом предпоследний абзац п. 2.8. указа конкретизирует, что льготы по платежам в ФСЗН распространяются и на ИП — резидентов ПВТ. В декрете № 8 прямо такой нормы прописано не было, хотя это и подразумевалось.
2. Указ делает рокировку в управлении ПВТ.
Совет Министров должен создать Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий. После этого к нему должна быть присоединена Администрация ПВТ.
Также правительство должно определить юридическое лицо, на которое возлагаются функции управляющей компании ПВТ. И дальше «стратегическое, организационное и текущее развитие Парка высоких технологий» будет обеспечиваться именно управляющей компанией.
Сроки создания Секретариата, присоединения к нему Администрации и прочего указом не установлены. Предположу, что этот процесс может занять от 3 до 9 месяцев. Хотя, теоретически, при наличии соответствующих распоряжений это могут сделать и намного быстрее.
3. Увеличены сроки рассмотрения документов, подаваемых для регистрации ИП или юрлица в качестве резидента ПВТ.
Декрет № 8 закрепил срок в 1 месяц. Новый указ содержит срок в 2 месяца с возможностью продления еще на 30 дней в случае проведения экспертизы представленных документов.
Но эти сроки будут применяться уже Секретариатом после его создания и присоединения к нему Администрации.
4. Те, кто подаст документы на регистрацию в качестве резидента ПВТ после подписания указа, будут ждать окончания реорганизации и только потом начнут истекать те самые 2 месяца (+ 30 дней), которые установлены для рассмотрения документов.
5. Что будет с теми документами, которые поданы в Администрацию ПВТ с момента последнего заседания Набсовета (оно состоялось осенью 2022 года), указ умалчивает. Хочется верить, что Набсовет рассмотрит их в ближайшее время, поскольку заявители и так уже ждут почти полгода. Но теоретически их тоже могут перекинуть на рассмотрение Секретариата, когда тот будет создан и к нему присоединят Администрацию.
6. Совмину также поручено до 31 декабря 2024 года внести предложения о принятии комплексного законодательного акта, определяющего правовые основы деятельности Парка высоких технологий. Поэтому через пару лет ждем появления «ПВТ 3.0».
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Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Парка высоких технологий». Объясняем, что меняется для будущих и действующих резидентов
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