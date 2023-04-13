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Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Парка высоких технологий». Объясняем, что меняется для будущих и действующих резидентов

13.04.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Парка высоких технологий». Объясняем, что меняется для будущих и действующих резидентов

Поздно вечером 12 апреля появилась интригующая новость о том, что Александр Лукашенко подписал указ № 102 «О развитии Парка высоких технологий». Это было ожидаемо после недавнего заявления президента о том, что «ПВТ надо жестоко шевельнуть». Появившийся позже текст документа до конца интригу не развеял — часть пунктов в нем «для служебного пользования». Поэтому «Про бизнес» попросил юриста Илью Латышева проанализировать то, что доступно для всех. Публикуем выводы эксперта.

Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Парка высоких технологий». Объясняем, что меняется для будущих и действующих резидентов
Илья Латышев
Юрист, ведущий тг-канала «Илья Латышев | Юр. новости»

— На основе доступного текста документа я выделил шесть важных моментов:

1. Указ не затрагивает льгот и преференций, установленных декретом от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики». То есть все они продолжают действовать.

При этом предпоследний абзац п. 2.8. указа конкретизирует, что льготы по платежам в ФСЗН распространяются и на ИП — резидентов ПВТ. В декрете № 8 прямо такой нормы прописано не было, хотя это и подразумевалось.

2. Указ делает рокировку в управлении ПВТ.

Совет Министров должен создать Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий. После этого к нему должна быть присоединена Администрация ПВТ.

Также правительство должно определить юридическое лицо, на которое возлагаются функции управляющей компании ПВТ. И дальше «стратегическое, организационное и текущее развитие Парка высоких технологий» будет обеспечиваться именно управляющей компанией.

Сроки создания Секретариата, присоединения к нему Администрации и прочего указом не установлены. Предположу, что этот процесс может занять от 3 до 9 месяцев. Хотя, теоретически, при наличии соответствующих распоряжений это могут сделать и намного быстрее.

3. Увеличены сроки рассмотрения документов, подаваемых для регистрации ИП или юрлица в качестве резидента ПВТ.

Декрет № 8 закрепил срок в 1 месяц. Новый указ содержит срок в 2 месяца с возможностью продления еще на 30 дней в случае проведения экспертизы представленных документов.

Но эти сроки будут применяться уже Секретариатом после его создания и присоединения к нему Администрации.

Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Парка высоких технологий». Объясняем, что меняется для будущих и действующих резидентов

4. Те, кто подаст документы на регистрацию в качестве резидента ПВТ после подписания указа, будут ждать окончания реорганизации и только потом начнут истекать те самые 2 месяца (+ 30 дней), которые установлены для рассмотрения документов.

5. Что будет с теми документами, которые поданы в Администрацию ПВТ с момента последнего заседания Набсовета (оно состоялось осенью 2022 года), указ умалчивает. Хочется верить, что Набсовет рассмотрит их в ближайшее время, поскольку заявители и так уже ждут почти полгода. Но теоретически их тоже могут перекинуть на рассмотрение Секретариата, когда тот будет создан и к нему присоединят Администрацию.

6. Совмину также поручено до 31 декабря 2024 года внести предложения о принятии комплексного законодательного акта, определяющего правовые основы деятельности Парка высоких технологий. Поэтому через пару лет ждем появления «ПВТ 3.0».

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Поздно вечером 12 апреля появилась интригующая новость о том, что Александр Лукашенко подписал указ № 102 «О развитии Парка высоких технологий». Это было ожидаемо...
 
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