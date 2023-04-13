ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси таможенники изъяли 27 кг гашиша

13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси таможенники изъяли 27 кг гашиша
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нарушитель – 41-летний водитель микроавтобуса – смастерил в полостях автомобиля тайник, где спрятал 27 килограммов гашиша и марихуану. Попасть в Беларусь он пытался из Литвы через пункт пропуска «Бенякони», передает «МИР 24».

Наркотики удалось обнаружить после проведения сканограммы. Позже стало известно, что пункт назначения запрещенной партии – страны евразийской пятерки. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело.

Это вторая крупная партия наркотиков, которую изъяли на Гродненской таможне в этом году. В январе через белорусско-литовскую границу пытались провезти 73 килограмма гашиша.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненские таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков на территорию ЕАЭС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшие сотрудники спортивного общества «Динамо» посетили Дворец Независимости в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2023
Mir24.TV Belarus
13.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика