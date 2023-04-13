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В Беларуси таможенники изъяли 27 кг гашиша
13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нарушитель – 41-летний водитель микроавтобуса – смастерил в полостях автомобиля тайник, где спрятал 27 килограммов гашиша и марихуану. Попасть в Беларусь он пытался из Литвы через пункт пропуска «Бенякони», передает «МИР 24».
Наркотики удалось обнаружить после проведения сканограммы. Позже стало известно, что пункт назначения запрещенной партии – страны евразийской пятерки. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело.
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Гродненские таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков на территорию ЕАЭС.
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