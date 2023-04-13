В Беларуси таможенники изъяли 27 кг гашиша

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нарушитель – 41-летний водитель микроавтобуса – смастерил в полостях автомобиля тайник, где спрятал 27 килограммов гашиша и марихуану. Попасть в Беларусь он пытался из Литвы через пункт пропуска «Бенякони», передает «МИР 24».

Наркотики удалось обнаружить после проведения сканограммы. Позже стало известно, что пункт назначения запрещенной партии – страны евразийской пятерки. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело.



Это вторая крупная партия наркотиков, которую изъяли на Гродненской таможне в этом году. В январе через белорусско-литовскую границу пытались провезти 73 килограмма гашиша.