Погода в СНГ: шапки и перчатки актуальны на севере Казахстана, сильные осадки накрыли Армению

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти лето наступило в Москве – плюс 18 и ни капли дождя. Ближе к вечеру ветер сменится и к ночи обрушит температуру до плюс одного. По области значения и вовсе уйдут в минус. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На севере Казахстана еще актуальны теплые шапки и перчатки – там снег, метели и заморозки. А вот на юге страны – время загорать. В Туркестанской области жара до 35-ти. В Алматы тоже теплеет после затяжных дождей.

Из-за осадков в горах сходят лавины, за последние трое суток их зафиксировали больше десяти. Выжить, попав в такую, практически невозможно, предупреждают спасатели. А накануне в районе горы Мохнатка произошел камнепад. Дорогу к Медео перекрыли. Спасатели выставили блокпосты и просят туристов в горы пока не ходить.

Кыргызстан

Погода в Бишкеке стремится к майскому теплу, до плюс 22-х в столице Кыргызстана. А вот юг республики – на ненастной волне. Регион поливают дожди. Осадки спровоцировали сход лавины.

Почти 2000 кубометров снега сошло на участок дороги районного значения. На несколько часов остановили движение и на трассе Ош-Сары-Таш-Эркештам. Там бушевала пурга. Из-за ветра и снега видимость была практически нулевой.

Армения

Дефицит тепла, а осадков в избытке – от дождя до мокрого снега. Такая погода сегодня в Армении. Ненастные гости пришли в компании сильного ветра. В Ереване днем не выше плюс 13-ти.

А на севере страны и вовсе температурный обвал – ночью столбики термометров опустятся до плюс одного. В регионе идет снег, закрыты дороги к крепости Амберд и к озеру Кари.

Беларусь

В Минске – плюс 11, солнце спряталось за облаками, возможен кратковременный дождь. Весна в стране делает уверенные шаги. Уже почти неделю – плюс восемь градусов и выше. В городах начали отключать отопление. Сначала в производственных помещениях и административных зданиях. В квартирах, больницах и детских садах батареи станут холодными позже. В прошлом году из-за холодной весны отопительный сезон в Минске официально завершился десятого мая.