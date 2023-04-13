Надежная защита от DDoS-атак: А1 представляет новое ИКТ-решение

Источник материала: ProBusiness

Компания А1 представляет новую услугу для обеспечения безопасности и работоспособности систем, которые имеют высокие шансы стать мишенью для кибератак. «Защита от DDoS-атак» гарантирует непрерывность и бесперебойность работы веб-ресурсов и корпоративных сетей путем эффективной фильтрации приходящего к ним трафика и блокирования вредоносных запросов.



DDoS-атаки стали распространенным способом вывода из строя веб-ресурсов, которые впоследствии становятся недоступными для конечных пользователей. С этой целью злоумышленники генерируют большое количество ложных запросов, обработка которых перегружает работу системы и приводит к ошибкам и отказам.



Для борьбы с угрозами этого типа компания А1 представляет свою новую услугу – «Защита от DDoS-атак». Она обеспечивает непрерывность и бесперебойность работы систем клиента в режиме реального времени без необходимости приобретать специальное оборудование и лицензионное программное обеспечение.



Суть решения «Защита от DDoS-атак» заключается в эффективной фильтрации трафика, направленного на защищаемый ресурс. Система анализирует проходящие через нее данные и с высокой точностью очищает их, пропуская на сервер лишь легитимный трафик.



Новая услуга от А1 обеспечивает автоматическую защиту от различных типов DDoS-атак: от уровня L3 (нарушение функционирования сетевой инфраструктуры) до L7 (атаки на уровне протоколов приложений). Ее возможности включают гибкое распределение трафика по политикам защиты, защиту TCP, TLS, HTTPS – всех протоколов, используемых в сетевых коммуникациях для обеспечения безопасности и конфиденциальности передаваемой информации.



Более подробную информацию об услуге можно найти по ссылке.