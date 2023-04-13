Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении кооперации с Татарстаном

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Казань могут превзойти планку в один миллиард долларов по товарообороту. В этом уверен Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.



Половина взаимной торговли приходится на нефтехимию. Белорусский лидер призывает не ограничиваться этим направлением и расширять перечень поставок. А упор президент предлагает делать на промышленную сферу. Минск заинтересован в сотрудничестве с Казанским авиационным заводом. Предприятие возобновило массовое производство пассажирского самолета Ту-214. Беларусь готова выпускать компоненты к нему.



«Только на рынок автокомпонентов для транспортного машиностроения Беларуси и России ежегодно поставляется свыше 19 миллиардов долларов соответствующей продукции. Огромные деньги, которые мы никому не должны отдавать. В рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении. Вопросы финансирования решены. Перечень направлений, по которым мы можем сотрудничать, границ не имеет», – заявил Лукашенко.

В прошлом году в Казани прошли Дни культуры Беларуси. Александр Лукашенко пообещал принять ответные Дни культуры Татарстана в Минске.

