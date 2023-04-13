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Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении кооперации с Татарстаном
13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Казань могут превзойти планку в один миллиард долларов по товарообороту. В этом уверен Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
В прошлом году в Казани прошли Дни культуры Беларуси. Александр Лукашенко пообещал принять ответные Дни культуры Татарстана в Минске.
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Президент Беларуси провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
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