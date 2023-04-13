Лукашенко и Тарпищев обсудили подготовку теннисистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовку атлетов и планы на будущее обсудили президент Александр Лукашенко и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Они давние друзья, поэтому началась встреча с теплых рукопожатий.

Руководитель федерации тенниса подарил президенту свою книгу по спортивной психологии. В свое время Шамиль Тарпищев воспитал несколько десятков призеров международных турниров.



«Это мой учитель по теннису. Ты и Ельцина научил в теннис играть, и меня заодно. Я в свое время так неплохо освоил теннис. Очень тяжелый вид спорта, самый тяжелый, мне кажется. Я когда в графике посмотрел, что мы с тобой встретимся, подумал, надо срочно выйти на корт. И начинать играть в теннис», – сказал Лукашенко.

А дальше говорили о текущем состоянии дел. Белорусские и российские теннисисты входят в топ мирового рейтинга. Но сегодня стоит задача подготовить подрастающее поколение. Белорусский лидер и руководитель федерации договорились переработать календарь соревнований и сборов.



«Интерес больше в том, чтобы не потерять те систему и методику, которые у нас сложились. У нас одни и те же тренеры, еще со времен СССР, одна и та же школа, одно и то же понимание классического тенниса. Чтобы поддержать детей от 12 до 19 лет, ближайшие резервы, чтобы они не выпали из орбиты. Соответственно мы объединились на совместных соревнованиях и сборах», – отметил Тарпищев.

Для популяризации тенниса Беларусь и Россия проводят любительские соревнования. Ближайший турнир состоится в Минске в эти выходные. Кубок посольства России в Беларуси посвятили Дню единения народов двух стран.