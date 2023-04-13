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Лукашенко и Тарпищев обсудили подготовку теннисистов
13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подготовку атлетов и планы на будущее обсудили президент Александр Лукашенко и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Они давние друзья, поэтому началась встреча с теплых рукопожатий.
Руководитель федерации тенниса подарил президенту свою книгу по спортивной психологии. В свое время Шамиль Тарпищев воспитал несколько десятков призеров международных турниров.
А дальше говорили о текущем состоянии дел. Белорусские и российские теннисисты входят в топ мирового рейтинга. Но сегодня стоит задача подготовить подрастающее поколение. Белорусский лидер и руководитель федерации договорились переработать календарь соревнований и сборов.
Для популяризации тенниса Беларусь и Россия проводят любительские соревнования. Ближайший турнир состоится в Минске в эти выходные. Кубок посольства России в Беларуси посвятили Дню единения народов двух стран.
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Руководитель Федерации тенниса России подарил президенту Беларуси свою книгу по спортивной психологии.
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