Допрыгнуть до медали: на открытом кубке Беларуси по гимнастике определились лучшие в многоборье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси проходит открытый кубок страны по гимнастике. Из приглашенных гостей российские спортсмены. В их команде олимпийские чемпионы, призеры этапов кубков мира. Всего от двух стран на маты вышли почти 100 человек. Как разделили награды, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Турник на высоте почти трех метров. На руках магнезия для надежного хвата. А в голове элементы выступления. Дисциплина «перекладина» – одна из самых зрелищных в гимнастике. Сегодня на этом снаряде белорус Егор Шарамков боролся в личном первенстве.

«Десять элементов каждый должен сделать. Соблюсти спецтребования, чтобы набрать баллы. Чем больше базы, тем выше будет оценка. И, конечно, надо сделать это все чисто, чтобы судьи не придрались. Слишком много ответственности, очень много людей, которые в меня верят, не хочется их подводить», – поделился белорусский гимнаст Егор Шарамков.

Лучшие в рейтинге по итогам многоборья выступают на отдельных снарядах. Среди мужчин весь пьедестал у российских спортсменов. Золото забрал Даниел Маринов. Месяц назад парень стал абсолютным чемпионом России.

«Существует восемь дисциплин, по которым можно получить медали. То есть у нас восемь шансов стать олимпийскими чемпионами. Поэтому я пошел в гимнастику. Шучу, не выбирал – мама выбрала», – сказал российский гимнаст Даниел Маринов.

Такие соревнования для белорусов и россиян нужны не только для поддержания формы, но и отработки новых комбинаций.

«В календарный план спортивных мероприятий данный старт был внесен и для Российской Федерации, и для наших спортсменов приблизительно в те же сроки, в которые проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике», – сообщила главный судья соревнований Татьяна Фролова.

Несмотря на ограничения на мировых аренах, тренировки не прекращаются ни на день. А совместные старты – мотивация для обеих стран.

Победу в индивидуальном многоборье на Кубке Беларуси среди женщин одержала российская спортсменка, олимпийская чемпионка Виктория Листунова.