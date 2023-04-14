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Какие пасхальные куличи выпекают производители в странах СНГ?
14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
У православных сегодня
Молдова
Молдавские кондитеры следуют моде. Пасхальную выпечку для детей украшают съедобными фигурками – зайцами, цыплятами и яйцами. Покупателям предлагают и другие варианты декора – цветы из безе, меренгу и даже высушенные лепестки роз. Оформление можно выбрать на сайте кондитерских.
Вместо сахарной глазури шапки куличей покрывают белым или молочным шоколадом. Декор дополняют миндальные хлопья и фисташковая крошка. Саму выпечку начиняют цукатами из апельсинов и лимонов, изюмом и шоколадом. Спросом пользуются традиционные начинки – вишня, орехи и мак. К празднику выпекают куличи, рулеты и панеттоне.
Беларусь
С изюмом, шоколадом, орехами и корицей. К Пасхе хлебозаводы Беларуси начали готовиться заранее. На этом испекут семь семь видов праздничного угощения. Сегодня – тонну куличей. Ближе к празднику, когда спрос будет пиковым, сделают около шести тонн.
Лучшим пасхальным лакомством белорусы считают классику – куличи с изюмом. По вкусу пришлась и сдоба с маком и корицей. Любители нового и необычного тоже найдут выпечку по вкусу.
«Для любителей всего необычного мы можем предложить кекс, украшенный декоративными шоколадными зайцами, глазурью и меренговыми цветами. В состав изделия входит шоколад и вяленая вишня», – рассказала начальник производственно-технологической лаборатории Юлия Чимбур.
«В эту субботу к нам придет отец Николай, будет проводить освещение куличей, также в благотворительных целях будет передавать куличи в церковь в количестве 250 штук. Осветит и будет раздавать всем, кто нуждается. Наши куличи делаются из натуральных продуктов, все свежее, самое лучшее», – указала руководитель производства Айгуль Кипшакбаева.
Для жителей столицы на Пасху испекли больше 100 тысяч куличей. В ассортименте около 20 видов. Самые популярные – с медом, орехами и с изюмом.
Петербургские куличи можно есть вегетарианцам, людям с непереносимостью лактозы и яичного белка, а также всем, кто придерживается здорового питания. Обычную пшеничную муку в этих кексах заменили на полбяную. В ней белка на 20% больше, как и витаминов. И вдобавок полба – единственное зерно, которое не подвергается химической обработке.
Вместо сливочного масла для выпечки используют растительное, а куриное яйцо заменили на семена чиа, поэтому аллергенов нет, а килокалорий примерно на 100 меньше, чем в классических куличах.
«Особенность производства кексов полбяных заключается еще в охлаждении. Если обычные кексы охлаждаются четыре – шесть часов, то наши кексы охлаждаются в течение 10 минут при помощи вакуумного охладителя. Температура мякиша с 98 градусов опускается до 26 за 10 минут. Это очень быстро. И за счет этого мы минимизируем риски заплесневения готового продукта», – объяснила начальник производства Анна Ландышева.
От сахара в производстве отказаться не смогли. Добавляют тростниковый. Срок годности таких кексов 14 дней. Всего на этом предприятии к празднику выпустили 25 тысяч пасхальных куличей.
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