Какие пасхальные куличи выпекают производители в странах СНГ?

Лучшим пасхальным лакомством белорусы считают классику – куличи с изюмом. По вкусу пришлась и сдоба с маком и корицей. Любители нового и необычного тоже найдут выпечку по вкусу.

«Для любителей всего необычного мы можем предложить кекс, украшенный декоративными шоколадными зайцами, глазурью и меренговыми цветами. В состав изделия входит шоколад и вяленая вишня», – рассказала начальник производственно-технологической лаборатории Юлия Чимбур.



Казахстан



К Пасхе технологи Астаны разработали новый рецепт кулича «Элитный». Готовится из влажного, сметанного теста, а верх украшают пасхальными яйцами из мастики.

«В эту субботу к нам придет отец Николай, будет проводить освещение куличей, также в благотворительных целях будет передавать куличи в церковь в количестве 250 штук. Осветит и будет раздавать всем, кто нуждается. Наши куличи делаются из натуральных продуктов, все свежее, самое лучшее», – указала руководитель производства Айгуль Кипшакбаева.

Для жителей столицы на Пасху испекли больше 100 тысяч куличей. В ассортименте около 20 видов. Самые популярные – с медом, орехами и с изюмом.



Санкт-Петербург

Петербургские куличи можно есть вегетарианцам, людям с непереносимостью лактозы и яичного белка, а также всем, кто придерживается здорового питания. Обычную пшеничную муку в этих кексах заменили на полбяную. В ней белка на 20% больше, как и витаминов. И вдобавок полба – единственное зерно, которое не подвергается химической обработке.

Вместо сливочного масла для выпечки используют растительное, а куриное яйцо заменили на семена чиа, поэтому аллергенов нет, а килокалорий примерно на 100 меньше, чем в классических куличах.

«Особенность производства кексов полбяных заключается еще в охлаждении. Если обычные кексы охлаждаются четыре – шесть часов, то наши кексы охлаждаются в течение 10 минут при помощи вакуумного охладителя. Температура мякиша с 98 градусов опускается до 26 за 10 минут. Это очень быстро. И за счет этого мы минимизируем риски заплесневения готового продукта», – объяснила начальник производства Анна Ландышева.

От сахара в производстве отказаться не смогли. Добавляют тростниковый. Срок годности таких кексов 14 дней. Всего на этом предприятии к празднику выпустили 25 тысяч пасхальных куличей.