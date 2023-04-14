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«Мы сделали гуманной нашу страну и правосудие»: Лукашенко наградил сотрудников судебной системы
14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В канун столетия Верховного суда Беларуси
Эти люди работали над судебными реформами. Преобразования прошли в три этапа. Судьи получили дополнительные полномочия, а избирать их теперь будут на Всебелорусском народном собрании. Коренным образом систему не меняли, отметил президент.
Награды из рук президента получили 12 человек. Глава государства поздравил всех судей с юбилейной датой и подчеркнул: история развития Верховного суда богата событиями. Например, в годы Великой Отечественной войны они не только служили закону, но и защищали страну на поле боя. Теперь же новый вызов. Александр Лукашенко напомнил, как после выборов в 2020-ом году и во время попытки госпереворота судьи столкнулись с давлением информационным и психологическим.
Решение о создании Верховного суда Белорусской ССР было принято 30 марта 1923-го года. А заработал он 15-го апреля.
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К столетию Верховного суда Беларуси. Решение о его создании было принято 30 марта 1923-го года, а заработал он 15-го апреля.
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