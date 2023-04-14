«Мы сделали гуманной нашу страну и правосудие»: Лукашенко наградил сотрудников судебной системы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В канун столетия Верховного суда Беларуси президент Александр Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам системы, передает «МИР 24».

Эти люди работали над судебными реформами. Преобразования прошли в три этапа. Судьи получили дополнительные полномочия, а избирать их теперь будут на Всебелорусском народном собрании. Коренным образом систему не меняли, отметил президент.

«При всей нашей «диктатуре» из 53 тысяч сидельцев на начало моего президентства сегодня 24. Вот и вся диктатура. Без излишней гуманизации, как это принято у вас говорить, мы сделали гуманной нашу страну и гуманным наше правосудие», – сказал Александр Лукашенко.

Награды из рук президента получили 12 человек. Глава государства поздравил всех судей с юбилейной датой и подчеркнул: история развития Верховного суда богата событиями. Например, в годы Великой Отечественной войны они не только служили закону, но и защищали страну на поле боя. Теперь же новый вызов. Александр Лукашенко напомнил, как после выборов в 2020-ом году и во время попытки госпереворота судьи столкнулись с давлением информационным и психологическим.

«Главной целью всего этого было дестабилизировать работу судов, внести дисбаланс в сплоченность судейского корпуса. Присутствующие здесь достойно выдержали эти испытания, остались верными закону и своей профессии. Я от всей души хочу поблагодарить Вас и в вашем лице всех судей Беларуси за патриотизм, стойкость и выдержку», – заявил президент.

Решение о создании Верховного суда Белорусской ССР было принято 30 марта 1923-го года. А заработал он 15-го апреля.