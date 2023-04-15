«Неделя леса» в Беларуси: сотрудники штаб-квартиры СНГ и МТРК «Мир» высадили саженцы сосны и березы

«Делаем добро сами для Беларуси и более глобально климатическая повестка международная тоже охватывается», – отметил заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ Манучехр Ходжизода.

Трудятся в паре – так проще. Особенно с опытом. Сотрудники Исполкома СНГ за полтора десятка лет высадили около 30 гектаров леса. Объемы наращивают. В прошлом году обработали два с половиной гектара, в этом – замахнулись на пять.

«Особенно запомнилась прошлогодняя посадка, приживаемость была 96%. Это хороший показатель. Это показывает уровень и культуру людей, которые это все сделали. Работой всегда довольны», – сказал лесничий Жодинского лесничества Андрей Носов.

23 тысячи саженцев сосны и пять тысяч берез. Песчаная почва подходит идеально. Еще недавно здесь рос зрелый хвойный лес. Пришло время срубить под корешок и посадить молодняк.

«Следит за своей лопатой, он еще и за нами присматривает. Тут вот хуже утрамбовала. Говорит, как ты трамбуешь, она же косая будет. Будет криво расти. Я достаю, пересаживаю. У меня даже своя система утрамбовки. Видите?» – рассказала главный редактор студии радио представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ирина Мартьянова.

Маленьким деревьям, как детям, нужны уход, внимание и терпение. Сначала лесники собирают шишки, получают из них семена. Затем в питомниках выращивают саженцы. Этим, к примеру, всего год. Корреспондент Руслан Турков обещает привезти сюда детей, чтобы гордились отцом.

«Я баню построил, дерево вот уже посадил. Сына выращиваю и трех дочерей», – сказал он.

А заместителю директора представительства Марии Янской лес напомнил детство. Говорит, бабушка называла его кормильцем и учила, приходя, здороваться с ним и благодарить.

«Я выросла в маленькой деревне в Могилевской области. Вокруг деревни были лес, болота. Беззаботное лето в деревне, когда тебя никто не контролирует, сбегать в лес, поесть земляники, собрать лисичек», – поделилась заместитель директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси Мария Янская.