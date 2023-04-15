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«Неделя леса» в Беларуси: сотрудники штаб-квартиры СНГ и МТРК «Мир» высадили саженцы сосны и березы
15.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси проходит «Неделя леса». Деревья сажают по всей стране. В Минской области сегодня работали представители штаб-квартиры СНГ и сотрудники нашей телекомпании. Высадили около 30 тысяч саженцев сосны и березы, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
«Делаем добро сами для Беларуси и более глобально климатическая повестка международная тоже охватывается», – отметил заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ Манучехр Ходжизода.
Трудятся в паре – так проще. Особенно с опытом. Сотрудники Исполкома СНГ за полтора десятка лет высадили около 30 гектаров леса. Объемы наращивают. В прошлом году обработали два с половиной гектара, в этом – замахнулись на пять.
23 тысячи саженцев сосны и пять тысяч берез. Песчаная почва подходит идеально. Еще недавно здесь рос зрелый хвойный лес. Пришло время срубить под корешок и посадить молодняк.
Маленьким деревьям, как детям, нужны уход, внимание и терпение. Сначала лесники собирают шишки, получают из них семена. Затем в питомниках выращивают саженцы. Этим, к примеру, всего год. Корреспондент Руслан Турков обещает привезти сюда детей, чтобы гордились отцом.
«Я баню построил, дерево вот уже посадил. Сына выращиваю и трех дочерей», – сказал он.
А заместителю директора представительства Марии Янской лес напомнил детство. Говорит, бабушка называла его кормильцем и учила, приходя, здороваться с ним и благодарить.
Маленькие саженцы пока еле видны над землей. Лесники говорят: через семь лет деревья вырастут в полтора метра и будут считаться полноценным лесом.
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Маленькие саженцы пока еле видны над землей. Лесники говорят: через семь лет деревья вырастут в полтора метра и будут считаться полноценным лесом.
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