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Лукашенко призвал партнеров по СНГ скоординированно преобразовывать судебную сферу
14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Александр Лукашенко провел встречу с руководителями высших судов стран Содружества, передает «МИР 24».
Свою лепту в укрепление взаимодействия внесла и Беларусь. По инициативе Верховного суда республики появился Совет председателей верховных судов государств-участников СНГ. А в стране провели уже несколько этапов судебной реформы. Изменения закрепили в обновленной Конституции.
Решение о создании Верховного суда Белорусской ССР было принято 30 марта 1923-го года. А заработала система 15-го апреля.
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Президент Беларуси провел встречу с руководителями высших судов стран Содружества.
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