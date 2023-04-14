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Лукашенко призвал партнеров по СНГ скоординированно преобразовывать судебную сферу

14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал партнеров по СНГ скоординированно преобразовывать судебную сферу
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Александр Лукашенко провел встречу с руководителями высших судов стран Содружества, передает «МИР 24».

Зарубежные гости приехали в Минск в канун знаменательной даты. Завтра Верховный суд Беларуси отметит вековой юбилей. Александр Лукашенко подчеркнул: такие дружеские контакты в стране высоко ценят. Суды тесно сотрудничают не только по линии СНГ, но и в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, на площадках ШОС. Президент призвал представителей системы и дальше активно обмениваться опытом.

«Мы едины в желании обеспечить в своих государствах законность и порядок, защитить интересы наших граждан. Считаю, что ваш нынешний визит в Минск послужит дальнейшему развитию профессионального сотрудничества. Многие преобразования в сфере судебной деятельности мы можем проводить синхронно и согласованно», – заявил Александр Лукашенко.

Свою лепту в укрепление взаимодействия внесла и Беларусь. По инициативе Верховного суда республики появился Совет председателей верховных судов государств-участников СНГ. А в стране провели уже несколько этапов судебной реформы. Изменения закрепили в обновленной Конституции.

«Как вы знаете, Беларусь пошла по пути последовательного совершенствования структуры судебной власти. Мы отреклись от попыток чего-то ломать, крошить. Мы отдаем себе отчет, что мы стоим на плечах гигантов. До нас уже многое сделано. Мы этим путем шли, делали все обдуманно, без тотального перенимания зарубежного опыта», – сказал президент Беларуси.

Решение о создании Верховного суда Белорусской ССР было принято 30 марта 1923-го года. А заработала система 15-го апреля.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси провел встречу с руководителями высших судов стран Содружества.
 
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