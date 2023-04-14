Лукашенко призвал партнеров по СНГ скоординированно преобразовывать судебную сферу

«Как вы знаете, Беларусь пошла по пути последовательного совершенствования структуры судебной власти. Мы отреклись от попыток чего-то ломать, крошить. Мы отдаем себе отчет, что мы стоим на плечах гигантов. До нас уже многое сделано. Мы этим путем шли, делали все обдуманно, без тотального перенимания зарубежного опыта», – сказал президент Беларуси.